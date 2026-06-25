Một tuyển thủ Việt Nam quyết định ở lại Becamex TP.HCM

Võ Hoàng Minh Khoa tuyên bố tiếp tục gắn bó với Becamex TP.HCM dù CLB chủ quản của anh vừa trải qua lần xuống hạng đầu tiên sau 22 năm.

"Sau chuỗi ngày loay hoay, mất phương hướng cùng với rất nhiều câu hỏi, sự quan tâm từ anh em, bạn bè và các cổ động viên về tương lai của Khoa, hôm nay Khoa muốn chia sẻ đôi điều với mọi người", Võ Hoàng Minh Khoa viết trên trang cá nhân tối 24/6.

"Trong thời gian vừa qua, Khoa may mắn nhận được sự quan tâm và ưu ái từ các CLB khác, Khoa rất trân trọng cũng như xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đội bóng đã dành tình cảm cũng như sự tin tưởng cho mình", sản phẩm của lò đào tạo Becamex TP.HCM tiết lộ.

"Tuy nhiên, đây là giai đoạn khó khăn của toàn đội và Khoa không thể lựa chọn rời đi vào thời điểm này. Nhân đây, Khoa xin gửi lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn chân thành nhất đến ban lãnh đạo Công ty Becamex, ban lãnh đạo đội bóng cùng toàn thể người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh, đồng hành, động viên anh em trong những lúc khó khăn nhất", Minh Khoa viết tiếp.

"Sau khi ổn định lại tinh thần, Khoa đã có những buổi gặp gỡ và trao đổi với ban lãnh đạo. Khi hiểu rõ hơn về mục tiêu, định hướng cũng như tham vọng của đội bóng trong thời gian tới, Khoa cùng rất nhiều anh em đã quyết định ở lại, tiếp tục đồng hành và chiến đấu để sớm đưa đội bóng trở lại đúng với vị thế vốn có của mình", tuyển thủ Việt Nam chia sẻ thêm.

"Đặc biệt, Khoa là một người con của đất Thủ. Được cống hiến cho đội bóng quê hương luôn là niềm tự hào rất lớn, và đó cũng là một trong những lý do quan trọng để Khoa tiếp tục ở lại, đồng hành cùng đội bóng trong giai đoạn này. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ Khoa cùng toàn thể đội bóng. Becamex TP.HCM cố lên", Minh Khoa kết lại bài viết trên trang cá nhân.

Bài viết trên Facebook cá nhân của Minh Khoa tối 24/6.

Kết thúc V.League 2025/26, Becamex TP.HCM đứng bét bảng với 24 điểm, bằng SHB Đà Nẵng và PVF-CAND, nhưng chấp nhận rớt hạng lần đầu sau hơn hai thập kỷ hiện diện tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam do kém thành tích đối đầu. Sau khi phải bắt đầu lại từ giải Hạng Nhất mùa sau, đội chủ sân Bình Dương đã phải chia tay ngôi sao Hồ Tấn Tài.

Trong khi đó, Minh Khoa chọn ở lại.

2025/26 là mùa giải đáng quên trên cả khía cạnh tập thể lẫn cá nhân của tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Becamex TP.HCM. Cuối tháng 10/2025, Minh Khoa đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu tới đầu tháng 3/2026. Cả mùa, số 10 của "Cơn lốc miền Đông" có 18 lần ra sân, ghi 1 bàn và góp 3 kiến tạo.

Tính tới hiện tại, Becamex TP.HCM (tiền thân là Becamex Bình Dương) là CLB duy nhất trong sự nghiệp của Minh Khoa kể từ khi cầu thủ sinh năm 2001 bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp năm 2020.

Ở cấp đội tuyển, tháng 3/2025, Minh Khoa ra mắt tuyển Việt Nam khi đá chính trong chiến thắng 5-0 trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng là trận gần nhất của anh trong màu áo đội tuyển. Từ đó đến nay, vì chấn thương và các lý do khác, Minh Khoa chưa có dịp trở lại.

Việc Minh Khoa quyết định tiếp tục đồng hành cùng đội bóng anh đã dành hơn 6 năm để cống hiến là tin vui cho Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, tương lai của những ngôi sao khác như Nguyễn Trần Việt Cường hay Bùi Vĩ Hào vẫn là dấu hỏi.