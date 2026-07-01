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Thể thao

Đội vừa rớt hạng V.League ký hợp đồng với một Vua phá lưới

  • Thứ tư, 1/7/2026 08:43 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Sau khi xuống hạng, PVF-CAND chiêu mộ thành công Thaileon de Santana Santos, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải Hạng Nhất 2025/26.

"Thaileon Santana, Vua phá lưới V.League 2, đã ký hợp đồng với PVF-CAND", người đại diện của tiền đạo sinh năm 2001, Fabio Leandro Barbosa, đăng trên trang cá nhân tối 30/6.

PVF-CAND chieu mo Thaileon anh 1

Bài đăng trên Facebook của Fabio Leandro Barbosa ngày 30/6.

Với 14 bàn trong màu áo Quy Nhơn United, Thaileon là chủ nhân danh hiệu Vua phá lưới Hạng Nhất 2025/26. Dù sở hữu chân sút tốt nhất giải, đội chủ sân Quy Nhơn vẫn không thể giành vé thăng hạng. Kết thúc mùa bóng, Quy Nhơn United chỉ đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 35 điểm và không có suất đá play-off.

Trong trận play-off, PVF-CAND thua Bắc Ninh và chấp nhận trở lại Hạng Nhất sau mùa giải đầu tiên chơi V.League. Sau khi xuống hạng, việc CLB tới từ Hưng Yên ký hợp đồng với tay săn bàn số một của giải Hạng Nhất cho thấy tham vọng trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam một lần nữa.

Việc phải xuống Hạng Nhất khiến PVF-CAND chỉ còn được phép có một ngoại binh. Hiện tại, đội chủ sân PVF đang có bốn ngoại binh: Alastair Reynolds, Mahmoud Eid, Joseph Mpande và Lucas Turci. Tính tới lúc này, PVF-CAND vẫn chưa chính thức thông báo chia tay bất kỳ cầu thủ ngoại nào. Nhiều khả năng, trong thời gian tới, đội chủ sân PVF sẽ tạm biệt cả 4 ngoại binh để đăng ký Thaileon.

Cỗ máy săn bàn người Brazil cao 1,84 m, nặng 83 kg và thuận chân phải. Điểm mạnh của Thaileon là nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ, sức càn lướt và tinh thần chiến đấu.

Trung phong 24 tuổi lần đầu tới Việt Nam chơi bóng tháng 3/2025 trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Vài tháng sau, khi chỉ có 3 lần ra sân và không ghi bàn nào cho đội bóng ngành công an, Thaileon chuyển xuống Hạng Nhất đầu quân cho Quy Nhơn United và chứng minh được phong độ.

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Nam Giang

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