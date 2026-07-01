Nguyễn Filip không rời CLB Công an Hà Nội

Trái với một số đồn đoán, thủ môn tuyển Việt Nam Nguyễn Filip sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Công an Hà Nội tới năm 2029.

"Chính thức: Nguyễn Filip gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội đến năm 2029", CLB Công an Hà Nội thông báo trên trang chính thức chiều 1/7. "CLB Công an Hà Nội chính thức xác nhận hoàn tất thỏa thuận gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyễn Filip đến năm 2029".

Bài đăng trên trang chính thức của CLB Công an Hà Nội ngày 1/7.

"Kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2023, tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột không thể thay thế trong khung gỗ. Bản lĩnh, sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm trận mạc dày dặn của Nguyễn Filip là điểm tựa vững chắc giúp câu lạc bộ duy trì sự ổn định nơi hàng phòng ngự và gặt hái những danh hiệu quan trọng", đương kim vô địch V.League nhấn mạnh tầm quan trọng của thủ thành 33 tuổi.

"Việc cam kết tương lai lâu dài với thủ thành sinh năm 1992 nằm trong chiến lược duy trì bộ khung nhân sự chất lượng của ban lãnh đạo câu lạc bộ, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương quốc nội và chuẩn bị tốt nhất cho các chiến dịch chinh phục đấu trường châu lục sắp tới. Chúc Nguyễn Filip tiếp tục duy trì phong độ và gặt hái thêm nhiều cột mốc mới cùng CLB Công an Hà Nội", CLB Công an Hà Nội kết.

Nguyễn Filip bắt đầu khoác áo đội bóng ngành công an năm 2023. Đây cũng là lần đầu tiên người gác đền mang trong mình hai dòng máu CH Czech - Việt Nam chơi bóng tại V.League. Kể từ thời điểm đó, Nguyễn Filip luôn đóng vai trò trụ cột của CLB Công an Hà Nội. Dưới màu áo đội bóng V.League đầu tiên trong sự nghiệp, cựu thủ môn Sparta Prague có hai chức vô địch hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, một danh hiệu siêu cúp và hai lần lên ngôi quán quân Cúp Quốc gia.

CLB Công an Hà Nội cũng hỗ trợ Nguyễn Filip có quốc tịch Việt Nam từ tháng 12/2023. Từ đó, thủ thành sinh năm 1992 có lần đầu lên tuyển Việt Nam và cùng các "Chiến binh sao vàng" đăng quang ASEAN Cup 2024.

Mùa giải gần nhất, Nguyễn Filip là mảnh ghép quan trọng trong hành trình lên ngôi vương V.League của CLB Công an Hà Nội. Trên phương diện cá nhân, anh góp mặt trong đội hình tiêu biểu mùa giải.

Với việc gia hạn với CLB Công an Hà Nội tới năm 2029, Nguyễn Filip sẽ tiếp tục chơi bóng tại quê bố đến năm 37 tuổi. Không ngoại trừ khả năng, CLB Công an Hà Nội sẽ là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của người gác đền này.

Về nhân sự, hè này, CLB Công an Hà Nội đã gia hạn với Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Bắc, đều tới năm 2029. Ở chiều ngược lại, đội bóng của HLV Alexandre Polking chia tay trợ lý HLV Mavi Lopes, tiền vệ Vitao và hậu vệ Nguyễn Văn Đức.