Diễn biến Pháp vs Tây Ban Nha

Màn so tài tại bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha là cuộc đối đầu đỉnh cao từ hai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.

Tuyển Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026.

Trong khi thầy trò Didier Deschamps hướng tới trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, "La Roja" cũng nỗ lực khẳng định vị thế sau chức vô địch EURO 2024. Đây là cuộc chạm trán giữa hàng công giàu sức mạnh của Pháp và hệ thống kiểm soát bóng kỷ luật từ phía Tây Ban Nha.

Đội tuyển Pháp bước vào trận đấu với sự tự tin lớn khi chưa để thủng lưới bàn nào tại vòng loại trực tiếp. Thủ quân Kylian Mbappe, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, hoàn toàn hồi phục chấn thương mắt cá để sẵn sàng ra sân.

Về mặt nhân sự, huấn luyện viên Deschamps đón chào sự trở lại của Aurelien Tchouameni sau chấn thương đùi, củng cố thêm sức mạnh cho tuyến giữa bên cạnh Adrien Rabiot. Đội hình dự kiến của Pháp vẫn giữ bộ khung ổn định theo sơ đồ 4-2-3-1 với dàn hào thủ đạt điểm rơi phong độ tốt.

Phía bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng điêu luyện. Hàng phòng ngự của đội bóng xứ đấu bò mới chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất xuyên suốt giải đấu.

Huấn luyện viên Luis de la Fuente dự kiến tiếp tục tin dùng Fabian Ruiz đá chính thay cho Pedri để gia tăng tính cơ bắp cho khu trung tuyến. Dù Nico Williams mới bình phục chấn thương, Alex Baena nhiều khả năng vẫn được tin dùng.

"La Roja" từng vượt qua Pháp tại bán kết EURO 2024. Tuy nhiên, đội bóng áo lam hiện tại cho thấy những thay đổi tích cực. Trận bán kết diễn ra vào sáng 15/7 hứa hẹn sẽ là màn trình diễn của những ngôi sao sáng giá nhất bóng đá đương đại cho tấm vé vào chung kết tại New Jersey.

Điểm mặt 4 'anh tài' ở bán kết World Cup 2026 Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha đều cho thấy vóc dáng của những ứng viên vô địch bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu World Cup 2026.