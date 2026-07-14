Pháp vs Tây Ban Nha: Ngôi sao hay thiên tài, chỉ trận này mới trả lời

World Cup 2026 dường như chỉ thực sự bước vào giai đoạn khốc liệt khi Pháp và Tây Ban Nha chạm trán nhau ở trận bán kết trên sân Dallas (Mỹ) lúc 2h ngày 15/7.

Đây chỉ là một cách nói để nhấn mạnh rằng, sau 6 trận đã qua, cả Pháp lẫn Tây Ban Nha vẫn chưa phải đối mặt với thử thách thực sự lớn. Ít nhất, hành trình của họ vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với Anh và Argentina, hai đội đã trải qua không ít trận đấu đầy khó khăn để vào bán kết.

Những con số cho thấy hai đội hoàn hảo

Cả Pháp và Tây Ban Nha chưa có sự sứt mẻ nghiêm trọng nào về nhân sự do chấn thương, cũng không có cầu thủ nào vắng mặt do thẻ phạt. Họ chưa phải đá trận hiệp phụ nào. Tây Ban Nha mới để lọt lưới 1 bàn trong 6 trận. Pháp giữ sạch lưới ở cả 3 trận đấu loại trực tiếp.

Tây Ban Nha gần như kiểm soát bóng trong suốt trận đấu, khiến đối thủ rất ít cơ hội triển khai lối chơi của mình. Với tỷ lệ cầm bóng trung bình 68,2% - cao nhất World Cup 2026 - đội bóng của HLV De la Fuente là tập thể giữ bóng tránh xa khung thành hiệu quả nhất giải.

Trước trận tứ kết gặp Bỉ, không đội nào lọt vào vòng 16 đội có số bàn thua kỳ vọng (xG) mỗi trận ít hơn Tây Ban Nha, đồng thời họ cũng để đối phương chạm bóng ít nhất trong khu vực cấm địa của mình. xG của Tây Ban Nha sau 5 trận chỉ là 0,3. Đối phương chỉ tạo ra cơ hội có xác suất ghi được 0,3 bàn mỗi trận.

Trong 3 trận đấu loại trực tiếp của Pháp, số bàn thua kỳ vọng trước Thụy Điển là 0,7, Paraguay là 0,2, còn trước Morocco, đội được xem là có hàng công mạnh thì chỉ số đó chỉ có 0,1. Morocco chỉ có cơ hội ghi bàn từ các tình huống cố định hoặc những cú sút xa khá vô vọng.

Về sức mạnh tấn công, Tây Ban Nha có 11 bàn sau 6 trận. Còn Pháp có 16 bàn. Dù vậy, đừng bị đánh lừa quá bởi những con số. Những con số ấy cũng cần được đặt trong bối cảnh. Các đối thủ mà Tây Ban Nha chạm trán chưa thực sự đủ sức tạo ra áp lực.

Cape Verde gần như chỉ co cụm phòng ngự, Uruguay rơi vào khủng hoảng nội bộ trước khi sang Mỹ, Saudi Arabia thiếu khả năng triển khai bóng, Áo không có tiền đạo đủ sắc bén, Bồ Đào Nha chơi rời rạc, còn thế hệ vàng của Bỉ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Tây Ban Nha của De La Fuente vẫn chơi bóng bằng khả năng kiểm soát bóng.

Thực tế, hệ thống của Tây Ban Nha chưa hoàn hảo như những thống kê. Một Bồ Đào Nha rời rạc, còn phụ thuộc vào Ronaldo, vẫn cầm bóng tới 45% thời lượng trận đấu. Bỉ cũng ghi bàn từ một pha lên bóng khá đơn giản. Dưới thời De la Fuente, Tây Ban Nha đá trực diện hơn, nhưng cốt lõi vẫn là kiểm soát bóng bằng những chuỗi chuyền ngang nhằm bào mòn đối thủ trước khi tung đòn quyết định.

Tây Ban Nha chỉ định đoạt được Bồ Đào Nha và Bỉ ở những phút cuối, khi Mikel Merino từ ghế dự bị xuất hiện đúng lúc để ghi bàn quyết định. Đó là phần thưởng cho lối chơi khiến đối thủ dần cạn kiệt thể lực và sự tập trung, hơn là những khoảnh khắc bùng nổ về mặt sáng tạo.

Tuyển Pháp giàu tính sáng tạo hơn. Didier Deschamps mạnh dạn rời bỏ phong cách thực dụng vốn gắn với tên tuổi mình để xây dựng một hàng công linh hoạt và giàu biến hóa.

Sự trưởng thành của Michael Olise, Desire Doue và Ousmane Dembele mang đến cho ông những phương án tấn công mà các giải đấu trước không có. Nếu thiếu bộ ba này, rất có thể Deschamps vẫn sẽ trung thành với công thức quen thuộc: phòng ngự chặt và chờ Mbappe bứt tốc.

Trận bán kết World Cup 2022, Pháp chuyển hóa từ 2 trong 3 cú sút trúng đích thành bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước Morocco. Nhưng chỉ trong hiệp 1 ở trận tứ kết gặp lại Morocco cách đây vài hôm, Pháp có số lần dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Bounou nhiều gấp 4 lần so với toàn bộ trận đấu năm 2022. Nhưng họ không có bàn thắng.

Hàng công của Pháp sẽ gặp thử thách thật sự trước Tây Ban Nha.

Dẫu vậy, hiệu quả trong khâu dứt điểm vẫn là bài toán lớn nhất của tuyển Pháp. Mbappe, Dembele, Olise và Doue phối hợp nhuần nhuyễn, tạo ra hàng loạt cơ hội, nhưng chính sự dồi dào ấy đôi khi che mờ thực tế rằng khả năng tận dụng cơ hội của "Les Bleus" chưa thật sự sắc bén.

Trước những đối thủ hàng đầu, mỗi cơ hội đều trở nên quý giá. Khi không còn nhiều khoảng trống để khai thác, một pha dứt điểm thiếu chính xác có thể phải trả giá bằng cả trận đấu.

Ngay trong hiệp một, sự sốt ruột bắt đầu xuất hiện ở các cầu thủ Pháp. Cảm xúc ấy lên đến đỉnh điểm sau quãng trận đấu bị gián đoạn gần ba phút, trước khi Mbappe không thể đánh bại thủ môn đối phương trên chấm phạt đền.

Tại vòng 1/8 World Cup 2026, bị kìm hãm bởi hàng phòng ngự quyết liệt và màn thao túng trận đấu hỗn loạn của Paraguay, "Les Bleus" đột nhiên trông như thiếu ý tưởng, không giống như đội bóng đã giã vào lưới các đối thủ 3-4 bàn mỗi trận một cách tàn nhẫn trước đó.

Họ sẽ làm gì để giải quyết trận đấu này?

Tây Ban Nha và Pháp đều có một lối chơi riêng. Pháp không thể học cách của Tây Ban Nha là cầm thật nhiều bóng, sao cho quả bóng ở xa vòng cấm của mình, hạn chế khả năng ghi bàn của đối thủ.

Tây Ban Nha cũng không thể từ bỏ thói quen vây ráp bằng số đông để đoạt lại bóng sau khi mất bóng. Các cầu thủ Tây Ban Nha, dù sinh ra ở đâu, đều được dạy một điều rằng 2 hoặc 3 giây sau khi mất bóng là vô cùng quan trọng, họ biết cần phản ứng như thế nào.

Tây Ban Nha gần như chắc chắn sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng đó không phải điều khiến Pháp lo lắng. "Les Bleus" không quá coi trọng tỷ lệ cầm bóng, mà quan tâm đối thủ làm được gì với nó.

Deschamps sẽ mang đến bất ngờ gì cho tuyển Pháp trước Tây Ban Nha?

Trước Morocco, Mbappe và các đồng đội chủ động lùi đội hình vì biết mọi mũi nhọn tấn công gần như đều xuất phát từ Hakimi. Khi hậu vệ này phải gánh quá nhiều vai trò, từ hậu vệ cánh, tiền vệ đến người tạo đột biến, sức ảnh hưởng cũng giảm đi đáng kể. Với Deschamps, đối thủ cầm bóng không phải vấn đề, miễn là những đường chuyền ấy chỉ luẩn quẩn ở khu vực an toàn.

Tây Ban Nha sẽ tìm cách bào mòn đối thủ bằng những chuỗi phối hợp không dứt, buộc Pháp phải liên tục di chuyển và tiêu hao thể lực. Ngược lại, chính họ cũng sẽ phải sống trong nỗi lo thường trực rằng chỉ một đường chuyền hỏng là Mbappe, Dembele hay Olise có thể lao xuống kết liễu trận đấu. Đó sẽ là cuộc đấu giữa sự kiên nhẫn của Tây Ban Nha và khả năng trừng phạt sai lầm của Pháp.

Về phía HLV Didier Deschamps, câu hỏi lớn nhất nằm ở cách bố trí tuyến giữa. Liệu ông có tiếp tục giữ bộ tứ tấn công, hay chấp nhận hy sinh Doue để tăng thêm một tiền vệ nhằm đối phó với khả năng kiểm soát bóng của đối thủ?

Rabiot và Kone đều chơi tròn vai từ đầu giải, nhưng họ chưa phải đối mặt với một hệ thống luân chuyển bóng đẳng cấp như Tây Ban Nha. Vì thế, sự trở lại của Aurelien Tchouameni nhiều khả năng sẽ mang đến lớp chắn cần thiết trước hàng thủ.

Deschamps vốn có thói quen điều chỉnh hàng tiền vệ để cân bằng hai cánh. World Cup 2018 là Matuidi đá lệch trái bên cạnh Pogba và Kanté. World Cup 2022, Griezmann lùi xuống hỗ trợ Rabiot và Tchouameni. Đến Euro 2024 là bộ ba Rabiot - Tchouameni - Kante. Nếu cần thêm sự chắc chắn, không loại trừ khả năng ông sẽ tiếp tục sử dụng công thức ấy theo một biến thể mới.

Những trận bán kết World Cup thường được quyết định bởi rất ít khoảnh khắc. Có thể là một pha phản công chớp nhoáng, một sai lầm khi triển khai bóng hoặc một khoảnh khắc thiên tài của ngôi sao lớn. Khi khoảng cách giữa hai đội gần như không tồn tại, bản lĩnh của HLV cũng trở thành yếu tố quyết định.

Liệu Luis de la Fuente sẽ kéo dài chuỗi bất bại ở các trận đấu loại trực tiếp, hay Didier Deschamps sẽ đánh dấu cột mốc 26 trận dẫn dắt Pháp tại World Cup bằng thêm một chiến thắng?

Sau sáu trận đấu diễn ra tương đối thuận lợi ở bờ Đông nước Mỹ, tuyển Pháp giờ phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất tại Dallas. Nếu muốn trở lại bờ Đông để đá trận chung kết, "Les Bleus" sẽ không thể chiến thắng bằng đúng công thức đã giúp họ đi đến bán kết. Trước Tây Ban Nha, họ buộc phải chơi một trận đấu gần như hoàn hảo.