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Đội tuyển Anh không thể ghi bàn vào lưới Ghana dù cầm bóng vượt trội.
Sáng 24/6, đội tuyển Anh vừa trải qua trận hòa 0-0 đầy thất vọng với Ghana tại bảng L dù hoàn toàn áp đặt thế trận. Theo số liệu chuyên môn, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel kiểm soát bóng lên tới 78,8%.
Đây là tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất của một đội tuyển trong một trận đấu tại lịch sử vòng chung kết World Cup mà không thể ghi được bàn thắng. Con số này phản ánh sự thống trị tuyệt đối ở khu vực giữa sân, nhưng đồng thời cũng phơi bày sự kém hiệu quả trong khâu tấn công của đại diện châu Âu.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.