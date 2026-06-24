Kỷ lục đáng quên của tuyển Anh tại World Cup

Dù kiểm soát bóng tới 78,8%, đội tuyển Anh vẫn gây thất vọng khi bị Ghana cầm hòa trong trận hòa không bàn thắng đầy bế tắc tại bảng L World Cup 2026.

Đội tuyển Anh không thể ghi bàn vào lưới Ghana dù cầm bóng vượt trội.

Sáng 24/6, đội tuyển Anh vừa trải qua trận hòa 0-0 đầy thất vọng với Ghana tại bảng L dù hoàn toàn áp đặt thế trận. Theo số liệu chuyên môn, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel kiểm soát bóng lên tới 78,8%.

Đây là tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất của một đội tuyển trong một trận đấu tại lịch sử vòng chung kết World Cup mà không thể ghi được bàn thắng. Con số này phản ánh sự thống trị tuyệt đối ở khu vực giữa sân, nhưng đồng thời cũng phơi bày sự kém hiệu quả trong khâu tấn công của đại diện châu Âu.

Suốt hai hiệp đấu, tuyển Anh hoàn toàn làm chủ nhịp độ, đẩy lùi Ghana về phần sân nhà. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của "Những ngôi sao đen" thi đấu cực kỳ kỷ luật và kiên cường, hóa giải thành công mọi nỗ lực xâm nhập của đối phương.

Dù luân chuyển bóng liên tục, các chân sút tuyển Anh vẫn thiếu đi những pha xử lý mang tính đột biến hoặc cơ hội ghi bàn thực sự rõ rệt để cụ thể hóa ưu thế.

Kết quả hòa không bàn thắng gây thất vọng với những người yêu mến "Tam Sư" . Nó chỉ ra điểm yếu chí mạng trong khả năng chuyển hóa cơ hội của đội tuyển Anh khi đối đầu với những hàng phòng ngự lùi sâu và tổ chức tốt.

Highlights trận Anh 4-2 Croatia Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.