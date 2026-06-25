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Thể thao World Cup 2026

Neymar hôn bạn gái, bật khóc sau trận thắng của Brazil

  • Thứ năm, 25/6/2026 08:53 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Hình ảnh Neymar hôn bạn gái và bật khóc trong ngày tái xuất đội tuyển sau 981 ngày vắng bóng mang lại những khoảnh khắc đáng chú ý cho người hâm mộ.

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Neymar hôn vợ trong ngày tái xuất tuyển Brazil.

Neymar để lại hình ảnh đầy xúc động khi tiến đến khán đài hôn bạn gái, Bruna Biancardi, và bật khóc ngay sau chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland. Tại lượt cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6, ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ mang áo số 10 cũng dành thời gian ôm chặt hai con Davi Lucca và Mavie.

Đây là khoảnh khắc đánh dấu sự trở lại chính thức của chân sút sinh năm 1992 trong màu áo "Selecao" sau gần 1.000 ngày vắng bóng vì những chấn thương liên tiếp.

Trong trận đấu này, Carlo Ancelotti tung Neymar vào sân ở phút 76 để thay cho Matheus Cunha. Dù chỉ thi đấu khoảng 15 phút cộng thêm thời gian bù giờ, sự hiện diện của anh nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả tại Miami.

Tính đến thời điểm tái xuất, Neymar trải qua 981 ngày không thi đấu cho đội tuyển quốc gia, quãng nghỉ dài nhất kể từ khi anh ra mắt vào năm 2010. Lần gần nhất anh khoác áo Brazil là vào tháng 10/2023, trước khi gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL).

Để kịp góp mặt tại kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp, Neymar phải trải qua quá trình hồi phục thần tốc sau chấn thương bắp chân gặp phải vào tháng 5 vừa qua. Màn tái xuất của tiền đạo 34 tuổi hứa hẹn mang đến thêm phương án chiến thuật quan trọng cho Ancelotti trước thềm vòng knock-out.

Sức hấp dẫn mang tên Neymar Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.

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Huy Trưởng

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