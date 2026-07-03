Ronaldo ghi bàn, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở Croatia

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Bồ Đào Nha chật vật hạ Croatia 2-1 ở vòng 32 đội giải vô địch thế giới.

Đội tuyển Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng 1/8 World Cup sau màn ngược dòng đầy cảm xúc. Cristiano Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền, trước khi Goncalo Ramos trở thành người hùng với pha đánh đầu quyết định ở những phút bù giờ.

Điểm nhấn của trận đấu còn đến từ những quyết định của tổ trọng tài. Ông Espen Eskas cùng các cộng sự đã có đến 3 lần từ chối bàn thắng của Croatia, trong đó có pha lập công của Josko Gvardiol ở phút 90+12, khiến trận đấu diễn ra kịch tính cho đến những giây cuối cùng.

Ronaldo cùng đồng đội chật vật giành vé vào vòng trong để gặp Tây Ban Nha, bại tướng của họ ở chung kết UEFA Nations League 2025. Trong khi đó, Croatia ngẩng cao đầu rời giải và Luka Modric khép lại sự nghiệp lẫy lừng ở tuổi 40.

Ronaldo động viên Modric và tri ân người đồng đội quá cố Diogo Jota sau trận.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha nhanh chóng áp đặt thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Thủ thành Dominik Livakovic liên tiếp cứu thua xuất sắc, từ chối cú dứt điểm của Bruno Fernandes. Ronaldo cũng có cơ hội từ một tình huống đá phạt trực tiếp nhưng không thể đánh bại hàng rào Croatia, trong khi Renato Veiga và Rafael Leao đều bỏ lỡ những pha dứt điểm ngon ăn. Dù kiểm soát bóng vượt trội và tung ra nhiều cú sút hơn, Bồ Đào Nha vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Croatia bất ngờ tạo nên khác biệt. Phút 53, Ivan Perisic dứt điểm chuẩn xác ở cột xa mở tỷ số, đồng thời vượt huyền thoại Davor Suker để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Croatia tại các kỳ World Cup.

Bị dẫn bàn, HLV Roberto Martinez lập tức thực hiện 4 sự thay đổi người nhằm tăng cường sức tấn công. Quyết định táo bạo này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Nikola Vlasic phạm lỗi với Veiga trong vòng cấm, tạo điều kiện để Ronaldo lạnh lùng đánh bại Livakovic trên chấm 11 m, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Ở tuổi 41, CR7 mới có pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp ở vòng knock-out một kỳ World Cup.

Những phút cuối diễn ra với tốc độ nghẹt thở khi hai đội liên tục tạo ra cơ hội. Croatia hai lần đưa bóng vào lưới nhưng đều bị từ chối vì việt vị, còn Leao cũng có cú sút dội xà đầy tiếc nuối. Đúng vào phút bù giờ, Goncalo Ramos bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của Leao, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha.

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