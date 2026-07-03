Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Yamal thách thức Ronaldo

  • Thứ sáu, 3/7/2026 06:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lamine Yamal tự tin khẳng định Tây Ban Nha không e ngại bất kỳ đối thủ nào ở vòng 16 đội World Cup 2026, kể cả có là Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha.

Yamal tuyên bố không ngán bất kỳ đối thủ.

Sau chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Áo ở vòng 32 đội sáng 3/7, tài năng trẻ 18 tuổi khẳng định: "Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi bước vào trận đấu với mục tiêu chiến thắng và làm được điều đó. Tôi cảm thấy mình đang có phong độ tốt. Điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của cả đội".

Trước câu hỏi về khả năng Tây Ban Nha đối đầu Bồ Đào Nha, Yamal tỏ ra bình thản: "Tôi không quan tâm đối thủ là Bồ Đào Nha hay Croatia. Được thi đấu với Ronaldo sẽ là một vinh dự, nhưng điều đó không tạo ra khác biệt. Chúng tôi không sợ bất kỳ ai. Tôi đã sẵn sàng 100%."

Yamal cũng không giấu khát vọng lớn nhất trong sự nghiệp là cùng Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới: "Không có gì vĩ đại hơn World Cup. Khi còn nhỏ, ai cũng mơ được vô địch giải đấu này. Giờ chúng tôi vào vòng tiếp theo và tôi muốn biến giấc mơ nâng cúp cùng Tây Ban Nha thành hiện thực".

Với phong độ ấn tượng cùng sự tự tin ngày càng lớn, Yamal trở thành niềm hy vọng hàng đầu giúp Tây Ban Nha hướng tới mục tiêu chinh phục World Cup 2026. Tại Euro 2024, Yamal cũng chơi rất hay để giúp "La Roja" lên ngôi vô địch.

Trước Áo, Yamal không ghi bàn hay kiến tạo nhưng được chọn là "Cầu thủ hay nhất trận". Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha ở vòng 16 đội sẽ là Bồ Đào Nha hoặc Croatia vào ngày 7/7.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 3-0 trước Áo Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Áo ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Yamal gây chú ý với sợi dây chuyền nạm kim cương

Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm trước trận gặp Áo khi xuất hiện với sợi dây chuyền mặt Batman đính kim cương được cho là có giá trị rất cao.

2 giờ trước

Yamal tuyên bố sẽ vô địch World Cup 2026

Lamine Yamal tự tin khẳng định Tây Ban Nha sẽ lên ngôi tại World Cup 2026, đồng thời cho rằng "La Roja" không hề kém cạnh tuyển Pháp.

34:2061 hôm qua

Tây Ban Nha tái lập kỳ tích World Cup của Brazil sau 68 năm

Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên sau Brazil năm 1958 sử dụng hai cầu thủ dưới 20 tuổi đá chính ở một trận knock-out World Cup.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo

    Đọc tiếp

    Mbappe doi mat thu thach chua tung co hinh anh

    Mbappe đối mặt thử thách chưa từng có

    36 phút trước 07:07 3/7/2026

    0

    Hành trình chinh phục World Cup 2026 của tuyển Pháp đứng trước thử thách đặc biệt khi Kylian Mbappe cùng các đồng đội nguy cơ thi đấu trong điều kiện nắng nóng kỷ lục.

    MU thay Rashford bang hien tuong World Cup hinh anh

    MU thay Rashford bằng hiện tượng World Cup

    37 phút trước 07:07 3/7/2026

    0

    Manchester United đang đàm phán mua Crysencio Summerville nhằm thay thế Marcus Rashford nếu anh rời Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Bieu cam cua em trai Yamal hut trieu view hinh anh

    Biểu cảm của em trai Yamal hút triệu view

    37 phút trước 07:06 3/7/2026

    0

    Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của cậu em trai 3 tuổi Keyne khiến mạng xã hội bùng nổ, còn Lamine Yamal thừa nhận: “Thằng bé như con trai tôi”.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý