Yamal thách thức Ronaldo

Lamine Yamal tự tin khẳng định Tây Ban Nha không e ngại bất kỳ đối thủ nào ở vòng 16 đội World Cup 2026, kể cả có là Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha.

Yamal tuyên bố không ngán bất kỳ đối thủ.

Sau chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Áo ở vòng 32 đội sáng 3/7, tài năng trẻ 18 tuổi khẳng định: "Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi bước vào trận đấu với mục tiêu chiến thắng và làm được điều đó. Tôi cảm thấy mình đang có phong độ tốt. Điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của cả đội".

Trước câu hỏi về khả năng Tây Ban Nha đối đầu Bồ Đào Nha, Yamal tỏ ra bình thản: "Tôi không quan tâm đối thủ là Bồ Đào Nha hay Croatia. Được thi đấu với Ronaldo sẽ là một vinh dự, nhưng điều đó không tạo ra khác biệt. Chúng tôi không sợ bất kỳ ai. Tôi đã sẵn sàng 100%."

Yamal cũng không giấu khát vọng lớn nhất trong sự nghiệp là cùng Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới: "Không có gì vĩ đại hơn World Cup. Khi còn nhỏ, ai cũng mơ được vô địch giải đấu này. Giờ chúng tôi vào vòng tiếp theo và tôi muốn biến giấc mơ nâng cúp cùng Tây Ban Nha thành hiện thực".

Với phong độ ấn tượng cùng sự tự tin ngày càng lớn, Yamal trở thành niềm hy vọng hàng đầu giúp Tây Ban Nha hướng tới mục tiêu chinh phục World Cup 2026. Tại Euro 2024, Yamal cũng chơi rất hay để giúp "La Roja" lên ngôi vô địch.

Trước Áo, Yamal không ghi bàn hay kiến tạo nhưng được chọn là "Cầu thủ hay nhất trận". Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha ở vòng 16 đội sẽ là Bồ Đào Nha hoặc Croatia vào ngày 7/7.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 3-0 trước Áo Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Áo ở vòng 32 đội World Cup 2026.