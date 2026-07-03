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Thể thao World Cup 2026

Tây Ban Nha tái lập kỳ tích World Cup của Brazil sau 68 năm

  • Thứ sáu, 3/7/2026 06:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên sau Brazil năm 1958 sử dụng hai cầu thủ dưới 20 tuổi đá chính ở một trận knock-out World Cup.

Yamal và Cubarsi cùng ra sân cho Tây Ban Nha ở trận thắng 3-0 trước Áo. Ảnh: Reuters.

Tây Ban Nha vừa ghi dấu mốc đặc biệt trong lịch sử World Cup khi tái lập thành tích chỉ từng được Brazil làm được cách đây 68 năm.

Rạng sáng 3/7 ở trận thắng 3-0 trước Áo tại vòng 1/16 World Cup 2026, HLV của đội tuyển xứ bò tót điền tên trung vệ Pau Cubarsi (19 tuổi) và tiền đạo Lamine Yamal (18 tuổi) vào đội hình xuất phát.

Theo thống kê từ chuyên gia dữ liệu bóng đá MisterChip, đây là lần thứ hai trong lịch sử một đội tuyển ra sân ở vòng knock-out World Cup với hai cầu thủ dưới 20 tuổi ngay từ đầu trận.

Đội tuyển đầu tiên làm được điều này là Brazil tại World Cup 1958. Khi ấy, Pele mới 17 tuổi và Mazola 19 tuổi cùng góp mặt trong đội hình từ trận tứ kết gặp Xứ Wales, mở đầu hành trình chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Brazil.

Việc Tây Ban Nha tái lập cột mốc nói trên cũng phản ánh chính sách trẻ hóa mạnh mẽ của đội bóng. Với độ tuổi trung bình chỉ 26,2, Tây Ban Nha là một trong những đội tuyển trẻ nhất tại World Cup 2026.

Đây cũng là trận đấu thứ ba tại giải năm nay Cubarsi và Yamal cùng đá chính cho đội tuyển Tây Ban Nha. Trước đó, bộ đôi tài năng trẻ góp mặt ngay từ đầu trong chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia và thắng lợi 1-0 trước Uruguay ở vòng bảng.

Riêng ở trận hòa 0-0 với Cape Verde, Lamine Yamal chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau chấn thương nên chỉ ngồi dự bị trước khi được tung vào sân giai đoạn cuối trận. Việc mạnh dạn trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Cubarsi và Yamal cho thấy Tây Ban Nha đang xây dựng lực lượng hướng đến tương lai.

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Đào Trần

Tây Ban NHa Lamine Yamal Pau Cubarsi World Cup 1958 World Cup 2026 Brazil

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