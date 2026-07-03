Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Yamal gây chú ý với sợi dây chuyền nạm kim cương

  • Thứ sáu, 3/7/2026 06:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm trước trận gặp Áo khi xuất hiện với sợi dây chuyền mặt Batman đính kim cương được cho là có giá trị rất cao.

Yamal anh 1

Rạng sáng 3/7, ngay trước khi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Áo ở vòng 1/16 World Cup 2026 khởi tranh, Lamine Yamal đã thu hút mọi sự chú ý. Tiền đạo của Barcelona xuất hiện tại sân với một sợi dây chuyền cỡ lớn mang hình Batman, nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.
Yamal anh 2

Cho đến nay, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về món trang sức này. Danh tính nghệ nhân chế tác cũng như giá trị thực của sản phẩm vẫn được giữ kín. Ảnh: Reuters.

Yamal anh 3

Trên thị trường hiện cũng không xuất hiện mẫu thiết kế tương tự, khiến nhiều người tin rằng đây là món trang sức được chế tác riêng cho Yamal. Ảnh: Reuters.
Yamal anh 4

Dù vậy, dựa trên những sản phẩm cùng phân khúc của các thương hiệu kim hoàn cao cấp, giới chuyên môn ước tính dây chuyền Batman có giá dao động từ 130.000 đến 150.000 euro. Đây chỉ là mức định giá tham khảo, bởi phía Yamal và nhà chế tác chưa từng công bố bất kỳ con số nào. Ảnh: Reuters.
Yamal anh 5

Thực tế, đây không phải lần đầu Yamal gây chú ý với các món trang sức đặt riêng. Trong thời gian qua, tuyển thủ Tây Ban Nha nhiều lần xuất hiện cùng dây chuyền mang số 304, tượng trưng cho mã bưu chính khu Rocafonda - nơi anh lớn lên tại Mataró. Ngoài ra còn có chiếc dây chuyền gắn hai chữ cái "LY", được tiết lộ có giá trị khoảng 400.000 euro. Ảnh: Reuters.
Yamal anh 6

Điểm nhấn nằm ở mặt dây chuyền khổng lồ được cho là mô phỏng gương mặt của siêu anh hùng Batman. Phụ kiện này kết hợp với dây xích kiểu Cuba bản lớn, toàn bộ đều được nạm kim cương, tạo nên vẻ ngoài nổi bật của ngôi sao trẻ tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
Yamal anh 7

Việc liên tục xuất hiện với những món phụ kiện độc bản cho thấy Yamal ngày càng xây dựng hình ảnh cá tính bên ngoài sân cỏ. Và trước màn so tài với Áo, sợi dây chuyền Batman một lần nữa giúp tài năng trẻ của Tây Ban Nha trở thành tâm điểm, ngay cả khi bóng còn chưa lăn. Ảnh: Reuters.
Yamal anh 8

Cuối trận, Yamal cùng tuyển Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Áo với tỷ số 3-0 và bước vào vòng 1/8 World Cup 2026, đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu Bồ Đào Nha - Croatia. Ảnh: Reuters.

Bồ Đào Nha 1-1 Croatia: Ronaldo đá phạt đền thành công

Ít phút sau khi bị tước bàn thắng, Ronaldo đưa trận đấu ở vòng 32 đội trở lại vạch xuất phát với cú đá penalty thành công.

3 giờ trước

Tây Ban Nha vào vòng 1/8 World Cup sau trận thắng 3-0

Rạng sáng 3/7, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente thắng thuyết phục trước Áo ở vòng 32 đội World Cup.

7 giờ trước

'Olise là huyền thoại đang hình thành'

Michael Olise được truyền thông Pháp đánh giá là một trong những cầu thủ nổi bật nhất World Cup nhờ vai trò sáng tạo trong lối chơi của đội tuyển.

10 giờ trước

'Sư tử đầu đàn' Harry Kane Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ Bayern Munich ở chiến thắng 2-1 của Anh trước CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 một lần nữa khiến người hâm mộ ''Tam sư'' xuýt xoa.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Mbappe doi mat thu thach chua tung co hinh anh

Mbappe đối mặt thử thách chưa từng có

36 phút trước 07:07 3/7/2026

0

Hành trình chinh phục World Cup 2026 của tuyển Pháp đứng trước thử thách đặc biệt khi Kylian Mbappe cùng các đồng đội nguy cơ thi đấu trong điều kiện nắng nóng kỷ lục.

MU thay Rashford bang hien tuong World Cup hinh anh

MU thay Rashford bằng hiện tượng World Cup

36 phút trước 07:07 3/7/2026

0

Manchester United đang đàm phán mua Crysencio Summerville nhằm thay thế Marcus Rashford nếu anh rời Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Bieu cam cua em trai Yamal hut trieu view hinh anh

Biểu cảm của em trai Yamal hút triệu view

37 phút trước 07:06 3/7/2026

0

Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của cậu em trai 3 tuổi Keyne khiến mạng xã hội bùng nổ, còn Lamine Yamal thừa nhận: “Thằng bé như con trai tôi”.

Đào Trần

Yamal dây chuyền Lamine Yamal Tây Ban Nha Áo World Cup 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý