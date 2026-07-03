Yamal gây chú ý với sợi dây chuyền nạm kim cương

Thực tế, đây không phải lần đầu Yamal gây chú ý với các món trang sức đặt riêng. Trong thời gian qua, tuyển thủ Tây Ban Nha nhiều lần xuất hiện cùng dây chuyền mang số 304, tượng trưng cho mã bưu chính khu Rocafonda - nơi anh lớn lên tại Mataró. Ngoài ra còn có chiếc dây chuyền gắn hai chữ cái "LY", được tiết lộ có giá trị khoảng 400.000 euro. Ảnh: Reuters.