Yamal gây chú ý với sợi dây chuyền nạm kim cương

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Rạng sáng 3/7, ngay trước khi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Áo ở vòng 1/16 World Cup 2026 khởi tranh, Lamine Yamal đã thu hút mọi sự chú ý. Tiền đạo của Barcelona xuất hiện tại sân với một sợi dây chuyền cỡ lớn mang hình Batman, nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.
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Cho đến nay, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về món trang sức này. Danh tính nghệ nhân chế tác cũng như giá trị thực của sản phẩm vẫn được giữ kín. Ảnh: Reuters.
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Trên thị trường hiện cũng không xuất hiện mẫu thiết kế tương tự, khiến nhiều người tin rằng đây là món trang sức được chế tác riêng cho Yamal. Ảnh: Reuters.
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Dù vậy, dựa trên những sản phẩm cùng phân khúc của các thương hiệu kim hoàn cao cấp, giới chuyên môn ước tính dây chuyền Batman có giá dao động từ 130.000 đến 150.000 euro. Đây chỉ là mức định giá tham khảo, bởi phía Yamal và nhà chế tác chưa từng công bố bất kỳ con số nào. Ảnh: Reuters.
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Thực tế, đây không phải lần đầu Yamal gây chú ý với các món trang sức đặt riêng. Trong thời gian qua, tuyển thủ Tây Ban Nha nhiều lần xuất hiện cùng dây chuyền mang số 304, tượng trưng cho mã bưu chính khu Rocafonda - nơi anh lớn lên tại Mataró. Ngoài ra còn có chiếc dây chuyền gắn hai chữ cái "LY", được tiết lộ có giá trị khoảng 400.000 euro. Ảnh: Reuters.
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Điểm nhấn nằm ở mặt dây chuyền khổng lồ được cho là mô phỏng gương mặt của siêu anh hùng Batman. Phụ kiện này kết hợp với dây xích kiểu Cuba bản lớn, toàn bộ đều được nạm kim cương, tạo nên vẻ ngoài nổi bật của ngôi sao trẻ tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
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Việc liên tục xuất hiện với những món phụ kiện độc bản cho thấy Yamal ngày càng xây dựng hình ảnh cá tính bên ngoài sân cỏ. Và trước màn so tài với Áo, sợi dây chuyền Batman một lần nữa giúp tài năng trẻ của Tây Ban Nha trở thành tâm điểm, ngay cả khi bóng còn chưa lăn. Ảnh: Reuters.
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Cuối trận, Yamal cùng tuyển Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Áo với tỷ số 3-0 và bước vào vòng 1/8 World Cup 2026, đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu Bồ Đào Nha - Croatia. Ảnh: Reuters.
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