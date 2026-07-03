Cộng đồng mạng dậy sóng với bàn thắng lịch sử của Ronaldo

Cristiano Ronaldo lần đầu ghi bàn ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội khi giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa trước Croatia.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở vòng knock-out World Cup.

Sau nhiều kỳ World Cup chờ đợi, Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng xóa bỏ một trong những thống kê gây tranh cãi nhất sự nghiệp.

Sáng 3/7, siêu sao người Bồ Đào Nha thực hiện thành công quả phạt đền đầu hiệp hai để gỡ hòa 1-1 cho đội nhà trong trận thắng 2-1 trước Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Đó là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo trong một trận knock-out tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, chân sút 41 tuổi đã trải qua sáu kỳ World Cup nhưng chưa từng lập công ở giai đoạn đấu loại trực tiếp, dù sở hữu nhiều kỷ lục ghi bàn cấp độ đội tuyển quốc gia.

Khoảnh khắc Ronaldo đưa bóng vào lưới lập tức tạo nên làn sóng phấn khích trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ xem đây là cột mốc đặc biệt, bởi một trong những “lời nguyền” cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của CR7 đã chính thức bị xóa bỏ.

Hàng loạt bình luận xuất hiện ngay sau pha lập công. Một tài khoản viết: “Cuối cùng thì Cristiano Ronaldo cũng ghi bàn ở vòng knock-out World Cup.” Người khác hào hứng hô vang: “Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa cho Bồ Đào Nha. SIIIIUUUU!”

Nhiều CĐV còn dùng cụm từ “Sai zika!” để ám chỉ Ronaldo đã phá bỏ vận đen đeo bám suốt nhiều năm tại các trận đấu loại trực tiếp World Cup. Một bình luận khác đầy cảm xúc viết: “Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, SIIUUUU!”.

Ronaldo đang dự World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Thành tích tốt nhất của anh cùng tuyển Bồ Đào Nha trước đây là vào bán kết World Cup 2006. Dù đã nhiều lần tỏa sáng ở vòng bảng, anh vẫn thiếu một bàn thắng tại các trận knock-out cho đến cuộc chạm trán Croatia.

Pha lập công trên chấm 11 m không chỉ giúp Ronaldo hoàn tất cột mốc cá nhân đáng nhớ mà còn tiếp thêm hy vọng cho Bồ Đào Nha trong cuộc đua tại World Cup 2026.

Bồ Đào Nha đang chiến đấu vì Ronaldo Trước giờ bóng lăn ở trận Bồ Đào Nha gặp Croatia, đoạn video phỏng vấn Vitinha bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội X sáng 2/7.