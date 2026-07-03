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Thể thao World Cup 2026

CĐV chia phe vì Ronaldo cau có khi bị thay ra

  • Thứ sáu, 3/7/2026 08:25 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Phản ứng không hài lòng của Cristiano Ronaldo lúc rời sân trước Croatia trở thành chủ đề gây bùng nổ mạng xã hội, với nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ.

Ronaldo lộ rõ vẻ không vui khi bị thay ra sân. Ảnh: Reuters.

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm sau chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 của tuyển Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Không chỉ ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup, siêu sao 41 tuổi còn gây chú ý bởi thái độ khi bị HLV Roberto Martinez rút khỏi sân.

Phút 81, khi tỷ số đang là 1-1, Ronaldo nhường chỗ cho Ruben Neves. Rời sân, đội trưởng Bồ Đào Nha lắc đầu liên tục, gương mặt đầy thất vọng trước khi bắt tay HLV Martinez rồi ngồi xuống băng ghế dự bị.

Dù vậy, Ronaldo vẫn dõi theo trận đấu và ăn mừng cuồng nhiệt khi Goncalo Ramos đánh đầu ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, giúp Bồ Đào Nha thắng 2-1 để giành vé đi tiếp.

Khoảnh khắc Ronaldo tỏ rõ sự không hài lòng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận xuất hiện ngay sau khi máy quay ghi lại phản ứng của cựu tiền đạo Real Madrid.

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Khoảnh khắc buồn bã của Ronaldo khi phải ngồi ngoài theo dõi những phút cuối trận. Ảnh: Reuters.

Một tài khoản hài hước viết kèm theo hình ảnh chán chường trên mạng xã hội X: "Cristiano Ronaldo khi biết mình sắp bị thay ra." Người khác bình luận: "Cristiano Ronaldo nổi giận vì bị thay ra, hahaha."

Đoạn video cũng thu hút sự chú ý của streamer nổi tiếng IShowSpeed, người được cho là không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi chứng kiến thần tượng phải rời sân trước khi trận đấu khép lại.

Dù phản ứng của Ronaldo tạo nên nhiều tranh cãi, kết quả cuối cùng vẫn mang lại niềm vui cho người hâm mộ Bồ Đào Nha. Bàn thắng muộn của Ramos giúp đội bóng áo bã trầu lội ngược dòng thành công, đồng thời khiến hình ảnh Ronaldo ăn mừng cùng đồng đội sau tiếng còi mãn cuộc phần nào xoa dịu những chỉ trích dành cho thái độ của anh khi bị thay ra.

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Đào Trần

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  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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