Thứ từng tước bàn thắng của Ronaldo khiến Croatia ôm hận

Chip trong quả bóng được áp dụng tại World Cup 2026 giúp trọng tài xác nhận bàn thắng của Croatia không hợp lệ trước Bồ Đào Nha sáng 3/7.

'Máy đo tốc độ” Snickometer phát hiện tiền đạo Matanovic chạm vào bóng thời điểm Pasalic đứng dưới hàng phòng ngự.

Phút 90+13, khi Bồ Đào Nha đang dẫn 2-1, Ivan Perisic treo bóng từ cánh trái vào vùng cấm. Bóng bật qua nhiều vị trí trước khi Mario Pasalic chuyền ngang để Josko Gvardiol đệm cận thành tung lưới Diogo Costa. Các cầu thủ Croatia vỡ òa trong niềm vui, nhưng trọng tài lập tức nhận tín hiệu từ tổ VAR và cho tạm dừng màn ăn mừng.

Sau khi xem lại tình huống bằng công nghệ hỗ trợ, trọng tài xác định tiền đạo Igor Matanovic khẽ chạm bóng bằng đầu khi đường tạt của Perisic bay vào vòng cấm. Chính pha chạm gần như không thể nhận ra bằng mắt thường này làm thay đổi hoàn toàn tình huống.

Ở thời điểm Matanovic tác động vào bóng, Pasalic đứng dưới hàng phòng ngự Bồ Đào Nha. Vì vậy, khi nhận bóng để kiến tạo cho Gvardiol ghi bàn, tiền vệ Croatia bị xác định rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận.

Điểm mấu chốt là hậu vệ Bồ Đào Nha không chủ động chuyền bóng về khung thành đội nhà. Việc bóng chỉ sượt qua Renato Veiga sau cú chạm của Matanovic không làm thay đổi pha việt vị theo luật. Yếu tố quyết định chính là cú chạm của tiền đạo Croatia, dù rất nhẹ.

Bàn thắng của Croatia không hợp lệ.

Theo The Athletic, VAR sử dụng công nghệ Snickometer kết hợp với vi mạch cảm biến chuyển động đặt bên trong quả bóng thi đấu. Hệ thống sẽ đồng bộ hình ảnh quay chậm với biểu đồ âm thanh từ micro siêu nhạy để xác định chính xác thời điểm bóng bị tác động, kể cả những pha chạm gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Snickometer vốn nổi tiếng trong môn cricket từ thập niên 1990 trước khi được FIFA đưa vào hỗ trợ bắt việt vị tại World Cup. Công nghệ này từng gây tranh cãi ở World Cup 2022 khi xác nhận Ronaldo không hề chạm bóng trong tình huống Bruno Fernandes ghi bàn vào lưới Uruguay, khiến siêu sao Bồ Đào Nha bị tước pha lập công.

Bốn năm sau, công nghệ ấy lại trở thành nỗi ám ảnh với Croatia. Chỉ một cú chạm bóng rất nhỏ của Matanovic khiến bàn gỡ hòa ở phút bù giờ bị hủy bỏ, đồng thời chấm dứt hy vọng kéo trận đấu vào hiệp phụ. Trong khi Croatia ôm hận, Bồ Đào Nha bảo toàn chiến thắng 2-1 để giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.