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Thể thao World Cup 2026

Bồ Đào Nha tri ân Jota, Ronaldo gây xúc động

  • Thứ sáu, 3/7/2026 09:05 (GMT+7)
  • 5 phút trước

Sau chiến thắng 2-1 trước Croatia sáng 3/7, Cristiano Ronaldo cùng toàn đội Bồ Đào Nha dành màn tri ân đầy xúc động cho Diogo Jota.

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Ngay khi trận đấu khép lại, các cầu thủ Bồ Đào Nha không vội lao vào màn ăn mừng cuồng nhiệt. Thay vào đó, cả đội nhanh chóng tập trung ở giữa sân để thực hiện nghi thức tưởng nhớ người đồng đội xấu số.
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Trong khoảnh khắc ấy, Ronaldo gây xúc động mạnh khi khoác lên mình chiếc áo số 21, số áo gắn liền với Jota trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đội trưởng Bồ Đào Nha sau đó cẩn thận cầm chiếc áo đấu mang tên người đồng đội đã khuất, đứng ở vị trí trung tâm trong bức ảnh tập thể của toàn đội.
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Gương mặt CR7 gần như không nở nụ cười. Ánh mắt trầm lặng cùng vẻ mặt đầy cảm xúc của anh khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Với Ronaldo, đó không đơn thuần là một màn tri ân, mà còn là lời tưởng nhớ dành cho người đồng đội từng sát cánh trong nhiều chiến dịch lớn của tuyển Bồ Đào Nha.
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Xung quanh Ronaldo, các cầu thủ, ban huấn luyện và thành viên đội tuyển cùng quây quần tạo thành một vòng tròn đoàn kết. Tất cả đều hướng về chiếc áo số 21 như cách khẳng định Diogo Jota vẫn luôn hiện diện trong trái tim của "Seleccao".
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Ít phút trước đó, khi rời sân, Ronaldo cũng nhiều lần hướng ánh mắt lên khán đài, liên tục vỗ tay tri ân người hâm mộ. Trên gương mặt của siêu sao 41 tuổi vẫn còn nguyên những dấu vết của một trận đấu đầy cảm xúc, từ bàn thắng lịch sử đến những khoảnh khắc căng thẳng trước Croatia.
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Hình ảnh Ronaldo cầm chiếc áo số 21 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận đấu. Hàng triệu người hâm mộ bày tỏ sự xúc động trước cách đội tuyển Bồ Đào Nha cùng nhau tưởng nhớ người đồng đội đã khuất.
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Ngày 3/7 trở thành dấu mốc đặc biệt với bóng đá Bồ Đào Nha kể từ khi Jota ra đi trong vụ tai nạn thương tâm. Một năm sau biến cố ấy, "Seleccao" không chỉ giành chiến thắng để tiến vào vòng 16 đội World Cup, mà còn gửi đến người đồng đội năm xưa món quà ý nghĩa nhất.
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Jota có thể không còn hiện diện trên sân cỏ, nhưng ký ức về anh vẫn sống mãi trong trái tim các đồng đội và hàng triệu người hâm mộ Bồ Đào Nha.
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Minh Nghi

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