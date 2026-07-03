Bồ Đào Nha tri ân Jota, Ronaldo gây xúc động

Gương mặt CR7 gần như không nở nụ cười. Ánh mắt trầm lặng cùng vẻ mặt đầy cảm xúc của anh khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Với Ronaldo, đó không đơn thuần là một màn tri ân, mà còn là lời tưởng nhớ dành cho người đồng đội từng sát cánh trong nhiều chiến dịch lớn của tuyển Bồ Đào Nha.