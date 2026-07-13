Croatia có HLV mới

Liên đoàn Bóng đá Croatia chính thức bổ nhiệm Slaven Bilic vào vị trí huấn luyện viên trưởng với hy vọng duy trì vị thế của đội tuyển.

Slaven Bilic chính thức làm huấn luyện viên trưởng của tuyển Croatia.

Quyết định trên nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ Ủy ban Chuyên gia và Chủ tịch Marijan Kustic, đánh dấu sự trở lại của nhà cầm quân 57 tuổi sau 14 năm kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2012.

Bilic sẽ tiếp quản đội hình từ Zlatko Dalic, người tạo nên kỷ nguyên thành công nhất lịch sử bóng đá nước này với ngôi á quân World Cup 2018 và hạng Ba World Cup 2022. Đáng chú ý, để hiện thực hóa việc tái dẫn dắt đội tuyển quê hương, Bilic đã chấp nhận mức đãi ngộ thấp hơn đáng kể so với người tiền nhiệm. Mức lương gộp hàng năm của ông dự kiến khoảng 1 triệu euro.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên kéo dài từ năm 2006 đến 2012, nhà cầm quân 57 tuổi dẫn dắt Croatia trải qua 65 trận đấu, giành được 42 chiến thắng và 14 trận hòa. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội bóng áo caro từng lọt vào tứ kết EURO 2008 và để lại nhiều dấu ấn chuyên môn sắc nét.

T uy nhiên, ông cũng từng đối mặt giai đoạn khó khăn khi không thể giành vé dự World Cup 2010 và bị loại sớm tại vòng bảng EURO 2012.

Với sự am hiểu sâu sắc về bóng đá nước nhà cùng kinh nghiệm cầm quân dày dạn, huấn luyện viên Bilic được kỳ vọng sẽ giúp Croatia thực hiện quá trình chuyển giao lực lượng suôn sẻ mà vẫn giữ vững vị thế trong nhóm các đội bóng hàng đầu thế giới.

Highlights Bồ Đào Nha 2-1 Croatia Sáng 3/7, Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.