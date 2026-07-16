Kane suy sụp

Đội trưởng tuyển Anh thừa nhận "Tam sư" đánh mất thế trận sau bàn mở tỷ số và cho rằng chỉ chăm chăm bảo vệ lợi thế là không đủ để thắng một đội như Argentina.

Harry Kane thừa nhận tuyển Anh đánh mất quyền kiểm soát sau khi mở tỷ số trước Argentina.

Sau thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, Harry Kane là cầu thủ đầu tiên của tuyển Anh lên tiếng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC, đội trưởng "Tam sư" không giấu được sự thất vọng, đồng thời thừa nhận đội bóng đã không duy trì được cách chơi giúp họ vươn lên dẫn trước.

"Tôi thực sự suy sụp. Suy sụp vì các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ. Chúng tôi chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng sau khi dẫn 1-0, cả đội chỉ cố giữ tỷ số. Ở đẳng cấp này, như vậy là không đủ", Kane nói.

Tiền đạo 33 tuổi cho rằng tuyển Anh đã pressing rất hiệu quả trong hiệp một và những phút đầu hiệp hai. Nhờ gây áp lực ngay trên phần sân đối phương, đội bóng của Thomas Tuchel nhiều lần giành lại bóng và kiểm soát được thế trận.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau bàn mở tỷ số.

"Theo thời gian, Argentina đưa thêm nhiều cầu thủ lên tấn công, còn chúng tôi không thể theo kèm từng người như trước. Họ tạo ra hết đợt tấn công này đến đợt khác. Chúng tôi chỉ còn biết lùi về chống đỡ và liên tục cản phá. Nhưng cuối cùng, điều đó là không đủ", Kane thừa nhận.

Đội trưởng tuyển Anh cũng bác bỏ quan điểm cho rằng ban huấn luyện chủ động yêu cầu toàn đội co cụm phòng ngự sau khi dẫn bàn.

"Khi chúng tôi ghi bàn, thông điệp vẫn là tiếp tục tấn công và tìm bàn thắng thứ hai. Sau khi họ ghi liền hai bàn, mục tiêu của chúng tôi chỉ còn là tìm bàn gỡ. Dù vậy, tôi nghĩ cả đội hoàn toàn có thể giành lại quyền kiểm soát trận đấu", Kane chia sẻ.

Dù dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết, chân sút của Bayern Munich vẫn đánh giá tuyển Anh đã có một kỳ World Cup tích cực khi liên tiếp góp mặt ở nhóm bốn đội mạnh nhất.

"Chúng tôi đã có nhiều trận đấu hay và thêm một lần vào bán kết. Điều đó cho thấy tuyển Anh vẫn đang tiến gần đến mục tiêu. Những giải đấu như World Cup luôn đòi hỏi rất nhiều về thể lực, áp lực và bản lĩnh tinh thần. Tôi nghĩ toàn đội đã thể hiện được điều đó trong suốt hành trình vừa qua", Kane kết luận.