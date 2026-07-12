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Thể thao World Cup 2026

Bellingham khó chịu vì Tuchel chê tuyển Anh đá dở

  • Chủ nhật, 12/7/2026 09:45 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Sáng 12/7, Jude Bellingham tỏ ra khó chịu khi HLV Thomas Tuchel chỉ trích toàn đội sau trận thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.

Bellingham công khai đáp trả Tuchel.

Trong cuộc phỏng vấn với ITV, chiến lược gia người Đức cho hay: "Chúng tôi không hề hài lòng với cách chơi. Các cầu thủ tự khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đội mắc quá nhiều sai sót kỹ thuật, xử lý chậm, thiếu tốc độ và thiếu sự sắc bén. Hôm nay chúng tôi gặp may".

Khi được hỏi liệu áp lực ở vòng tứ kết có ảnh hưởng đến tâm lý hay không, nhà cầm quân người Đức lập tức bác bỏ: "Đây không phải vấn đề tâm lý. Ngược lại, tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất tuyệt vời. Điều chúng tôi còn thiếu chỉ đơn giản là chất lượng trong lối chơi".

Ít phút sau, Bellingham bước vào khu vực phỏng vấn. Khi phóng viên thông báo về những nhận xét gay gắt của Tuchel, tiền vệ 23 tuổi lập tức đảo mắt rồi đáp gọn lỏn: "Whatever" (Tạm dịch: Muốn nói gì thì nói - PV).

Dù không tranh cãi trực diện với HLV Tuchel, phản ứng của Bellingham cho thấy anh không đồng tình với đánh giá trên. Anh nói tiếp: "Tôi nghĩ đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Cả đội phải chiến đấu rất vất vả và tôi thật sự biết ơn những đồng đội sát cánh cùng mình trên sân".

Mối quan hệ giữa Tuchel và Bellingham gây tranh cãi từ trước World Cup. HLV người Đức từng gọi cách cư xử của Bellingham là "đáng ghê tởm", trước khi công khai xin lỗi. Thậm chí, ông còn loại ngôi sao Real Madrid khỏi đợt tập trung tuyển Anh vào tháng 10 năm ngoái, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng dự World Cup 2026 của tiền vệ này.

Dù vậy, Bellingham đáp trả bằng màn trình diễn trên sân với 6 bàn sau 6 trận tại World Cup 2026, đồng thời đưa tuyển Anh vào bán kết.

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Minh Nghi

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