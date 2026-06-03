World Cup khiến Real Madrid mất hàng triệu euro

Số lượng tuyển thủ tham dự World Cup 2026 ít hơn hẳn các đối thủ lớn khiến Real Madrid đối mặt nguy cơ thất thu hàng triệu euro từ FIFA.

Real Madrid không có cầu thủ nào được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026.

Trên BXH số lượng cầu thủ góp mặt tại World Cup theo từng CLB, Real Madrid xếp thứ 14 với 10 đại diện. Thành tích của "Los Blancos" kém xa các đội bóng hàng đầu như Man City (19 cầu thủ) hay Bayern Munich (18). Ngay cả Barcelona cũng vượt trội với 15 tuyển thủ, trong khi Atletico Madrid sở hữu 12 cái tên.

Việc có nhiều cầu thủ tham dự World Cup không chỉ mang lại danh tiếng cho các CLB mà còn đem về nguồn thu đáng kể. FIFA nâng quỹ hỗ trợ cho các đội bóng nhả quân lên 300 triệu euro, tăng tới 70% so với kỳ World Cup trước.

Theo AS, mỗi cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG dự World Cup giúp CLB chủ quản nhận khoảng 10.000 euro/ngày trong thời gian giải đấu diễn ra. Điều đó đồng nghĩa Man City có thể thu về 190.000 euro/ngày với 19 tuyển thủ góp mặt. Nếu các cầu thủ của đội bóng Anh tiến sâu tại giải, tổng khoản thu có thể vượt mốc 6 triệu euro khi World Cup khép lại.

Barcelona cũng được kỳ vọng thu về khoản tiền đáng kể nhờ 15 đại diện tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, Atletico Madrid và đặc biệt là Real Madrid sẽ thất thu đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh.

Với 10 cầu thủ góp mặt, Real dự kiến nhận khoảng 100.000 euro mỗi ngày. Nếu các ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiến sâu cùng đội tuyển quốc gia, tổng số tiền CLB thu về có thể đạt khoảng 3 triệu euro. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng một nửa so với nguồn thu mà Man City hoặc Bayern Munich có khả năng kiếm được.

Sau một mùa giải nhiều biến động, Real Madrid tiếp tục lép vế trước các đối thủ lớn, không chỉ về thành tích chuyên môn mà còn ở cuộc đua doanh thu từ World Cup 2026.