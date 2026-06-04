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Thể thao

Perez xác nhận Mourinho trở lại Real Madrid

  • Thứ năm, 4/6/2026 06:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chủ tịch Florentino Perez vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố sự trở lại của Jose Mourinho trên cương vị HLV trưởng Real Madrid.

Perez xác nhận việc Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid

Bằng một thông báo mang tính thời điểm cực kỳ nhạy cảm, vị chủ tịch đương nhiệm của "Los Blancos" chứng minh vì sao bản thân vẫn là "ông trùm" không thể thay thế trong nền chính trị bóng đá đỉnh cao.

Ngay khi đối thủ trực tiếp Enrique Riquelme chuẩn bị tung ra quân bài chiến lược, một siêu sao thế giới nhằm lôi kéo cử tri, thì Perez quyết định đi trước một bước. Trên trang chiến dịch chính thức (nền tảng X), ông dội một "gáo nước lạnh" vào phe đối lập khi xác nhận Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid mùa tới.

Màn công bố được dàn dựng công phu bằng một video kỹ thuật số đầy phong cách. Trên nền nhạc hiệu sôi động, hình ảnh chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện ra đầy kiêu hãnh trong bộ trang phục huấn luyện hiện đại của đội một, đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi quyền lực nhất lịch sử câu lạc bộ.

Nước đi này là đòn tấn công trực diện vào chiến dịch truyền thông của Riquelme. Bằng cách chiếm trọn tâm điểm dư luận đúng lúc đối thủ định phản công, Perez một lần nữa khẳng định bản lĩnh thượng thừa trong việc kiểm soát truyền thông và điều phối cảm xúc của người hâm mộ.

Bên cạnh Mourinho, trong buổi phỏng vấn mới đây, chủ tịch Perez cũng xác nhận Ibrahim Konate nhiều khả năng sẽ là một trong những tân binh của Real Madrid ở phiên chợ hè năm nay.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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