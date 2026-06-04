Điều khoản đặc biệt giúp Real Madrid nổ 'bom tấn' Haaland

Real Madrid tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo Erling Haaland của Manchester City.

Haaland để ngỏ khả năng gia nhập Real. Ảnh: Reuters.

Theo AS, dù vừa ký hợp đồng dài hạn với Man City đến năm 2034, Haaland được cho là vẫn sở hữu điều khoản đặc biệt cho phép anh rời sân Etihad sau khi hợp đồng bước sang giai đoạn giữa. Điều khoản này có giá trị rất lớn, nhưng mức phí giảm dần theo thời gian, tạo điều kiện để các đội bóng hàng đầu châu Âu tiếp cận chân sút 25 tuổi trong những năm tới.

Mối liên hệ giữa Haaland và Real Madrid chưa bao giờ chấm dứt. Trong quá khứ, tiền đạo người Na Uy từng nhiều lần để ngỏ khả năng khoác áo đội bóng La Liga. Chính Haaland từng thừa nhận rằng không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai khi được hỏi về Real.

Những đồn đoán càng gia tăng sau khi Enrique Riquelme, ứng viên cho chức chủ tịch Real Madrid trong cuộc bầu cử sắp tới, tuyên bố đạt thỏa thuận đưa Haaland tới sân Bernabeu. Tuy nhiên, phía gia đình và người đại diện của tiền đạo này nhanh chóng phủ nhận thông tin trên.

Real đánh giá cao tài năng của Haaland. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha, Haaland luôn muốn giữ quyền quyết định tương lai trong tay mình. Đây cũng là triết lý được người đại diện Rafaela Pimenta theo đuổi, khi bà thường cài vào hợp đồng các điều khoản giúp thân chủ có thể chủ động lựa chọn bến đỗ tiếp theo nếu muốn thay đổi môi trường thi đấu.

Tuy nhiên, nếu Real Madrid thực sự muốn chiêu mộ Haaland, đội bóng này sẽ phải giải quyết nhiều bài toán phức tạp. Tiền đạo người Na Uy hiện sở hữu toàn bộ quyền khai thác hình ảnh cá nhân, trong khi mức lương của anh cũng rất cao (khoảng 525.000 bảng mỗi tuần chưa gồm thưởng).

Ngoài ra, đội chủ sân Bernabeu đã có những ngôi sao hàng đầu trong đội như Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham, khiến việc cân bằng quỹ lương cũng như vai trò của các ngôi sao trở thành thách thức không nhỏ.

Phản ứng của CĐV Real Madrid khi Mbappe vào sân Phút 69 trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0 tại vòng 36 La Liga 2025/26, Mbappe được tung vào sân thay Gonzalo Garcia và nhận không ít sự phẫn nộ từ CĐV trên khán đài.