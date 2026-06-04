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Thể thao

Man City 'dọa' kiện Real Madrid

  • Thứ năm, 4/6/2026 17:47 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Manchester City đang xem xét các hành động pháp lý nhắm vào ứng viên chủ tịch Real Madrid, Enrique Riquelme, sau những tuyên bố vô căn cứ về tương lai Erling Haaland.

Erling Haaland nằm trong tầm ngắm của ứng viên chủ tịch Real Madrid, Enrique Riquelme

Trong nỗ lực lôi kéo cử tri, doanh nhân Riquelme tuyên bố trên truyền hình rằng Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng và khao khát gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phẫn nộ từ phía Manchester City.

Người phát ngôn của Man City mới đây cũng đưa ra tuyên bố đanh thép: “Những thông tin từ Tây Ban Nha hoàn toàn sai sự thật. Không có điều khoản nào cho phép kịch bản đó xảy ra. Chúng tôi đang xem xét các phương án pháp lý liên quan đến việc sử dụng hình ảnh cầu thủ trái phép trong bối cảnh này”.

Không chỉ Man City, cả đại gia đình Haaland cũng đồng loạt lên tiếng. Thông qua nhà báo Fabrizio Romano, cha của tiền đạo này, ông Alf-Inge Haaland và người đại diện Rafaela Pimenta bác bỏ mọi tin đồn: “Tất cả đều thú vị nhưng không đúng sự thật. Chúng tôi chỉ chúc các ứng cử viên may mắn".

Bê bối này xuất hiện trong bối cảnh cuộc bầu cử tại Real Madrid đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Florentino Perez, đang đối mặt với thách thức bất ngờ đến từ Riquelme sau nhiều nhiệm kỳ không có đối thủ.

Sự mập mờ về tương lai của các siêu sao và những lời hứa hẹn "bom tấn" khiến nội bộ Real Madrid trở nên bất ổn, khi mọi quyết định quan trọng cho mùa giải mới đều phải đình trệ để chờ kết quả từ hòm phiếu.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.

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Huy Trưởng

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