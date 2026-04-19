Bruno Fernandes đi vào lịch sử MU

Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh khi giúp MU hạ Chelsea 1-0 thuộc vòng 33 Premier League rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội).

Fernandes liên tiếp kiến tạo cho MU.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên của "Quỷ đỏ" sở hữu ít nhất 18 pha kiến tạo trong một mùa giải Premier League. Ở trận thắng tối thiểu trước Chelsea tại Stamford Bridge, Fernandes thực hiện pha kiến tạo để Matheus Cunha ghi bàn thắng duy nhất, mang về 3 điểm quý giá cho MU.

Với phong độ hiện tại, Fernandes còn có cơ hội phá kỷ lục mọi thời đại ở Premier League. Thierry Henry và Kevin De Bruyne đang đứng ở đỉnh cao với 20 lần dọn cỗ cho đồng đội trong một mùa giải. Cựu tiền vệ Sporting Lisbon có cơ hội lớn với 3 trận còn lại của mùa giải.

Mùa này, Fernandes đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giành vé dự Champions League của MU. Anh trực tiếp mang về tới 30 điểm cho đội chủ sân Old Trafford, tính cả chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Chelsea.

Không chỉ dừng lại ở những con số, Fernandes còn thể hiện vai trò "bộ não" trong cách vận hành lối chơi. Khả năng quan sát, những đường chuyền sáng tạo cùng quyết định xử lý ở 1/3 cuối sân giúp anh liên tục mở ra cơ hội cho các đồng đội. Tiền vệ 31 tuổi duy trì phong độ ổn định và trở thành điểm tựa lớn nhất.

Mùa giải chưa khép lại nhưng với những gì thể hiện, Fernandes đang trải qua một trong những chiến dịch ấn tượng nhất sự nghiệp. Kỷ lục kiến tạo minh chứng rõ ràng cho tầm vóc của anh trong màu áo MU.

Hiện tại, thầy trò Michael Carrick giữ vững vị trí thứ 3 với 58 điểm, hơn Liverpool và Chelsea lần lượt 6 và 10 điểm, trong bối cảnh Ngoại hạng Anh sẽ có 5 đại diện dự Champions League mùa tới.

Highlights Chelsea 0-1 MU

