Carrick dùng 'bài cũ' của Amorim?

Michael Carrick được Gary Neville khen khôn ngoan khi thay đổi chiến thuật giữa trận, góp phần giúp Manchester United thắng Brentford 2-1 tại Old Trafford ở vòng 34 Premier League.

Carrick cùng MU có chiến thắng quan trọng trước Brentford.

Manchester United tiếp tục tiến sát vé dự Champions League sau chiến thắng quan trọng trước Brentford vào rạng sáng 28/4. Đội chủ sân Old Trafford dẫn 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Casemiro và Benjamin Sesko.

Tuy nhiên, Brentford tạo ra không ít sức ép trong 45 phút đầu. Nhận ra vấn đề, HLV tạm quyền Michael Carrick quyết định chỉnh sửa hệ thống sau giờ nghỉ.

Ông rút Amad Diallo, tung Noussair Mazraoui vào sân và chuyển MU sang sơ đồ ba trung vệ. Mazraoui đá cùng Ayden Heaven và Harry Maguire, trong khi Diogo Dalot cùng Luke Shaw đảm nhận hai biên.

Thay đổi này giúp MU kiểm soát tốt hơn các pha lên bóng của đối thủ. Brentford chỉ có thể ghi bàn danh dự ở phút 87 do công của Mathias Jensen, nhưng không đủ để lật ngược tình thế.

Bình luận trên Sky Sports, huyền thoại Gary Neville cho rằng Carrick đã rất thực dụng. Ông gọi đây là quyết định "láu cá", bởi Carrick sử dụng lại hệ thống 5-2-3 từng gắn với cựu HLV Ruben Amorim.

Neville nhận định: "Đó là cách tiếp cận rất thực dụng và an toàn. Chúng ta đã thắng trận rồi, nhưng Brentford trông rất nguy hiểm và tạo ra nhiều cơ hội, nên cần phải vô hiệu hóa điều đó. Công bằng mà nói, họ đã làm được trong hiệp hai".

Neville nhấn mạnh các cầu thủ MU quen vận hành sơ đồ này từ đầu mùa nên thích nghi nhanh. Ông cũng cho rằng người hâm mộ hiểu vì sao Carrick ưu tiên an toàn khi đội nhà dẫn 2-0 nhưng thế trận chưa thực sự chắc chắn.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 1, Carrick chủ yếu dùng sơ đồ 4-2-3-1. Dù vậy, màn điều chỉnh trước Brentford cho thấy ông sẵn sàng thay đổi để đạt mục tiêu.

MU hiện đứng thứ ba và gần như nắm chắc vé Champions League. Với Carrick, mỗi chiến thắng lúc này cũng là điểm cộng lớn trong cuộc đua giữ ghế dài hạn của ông tại Old Trafford.

Highlights MU 2-1 Brentford Rạng sáng 28/4 (giờ Hà Nội), MU đả bại Brentford với tỷ số 2-1 thuộc vòng 34 Premier League.

