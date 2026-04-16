Real Madrid phẫn nộ vì trọng tài

Chiếc thẻ đỏ của Eduardo Camavinga gây tranh cãi lớn trong trận Real Madrid thua Bayern Munich 3-4 ở lượt về tứ kết Champions League, khiến đội bóng Tây Ban Nha bị loại.

Trọng tài Vincic trở thành tâm điểm chỉ trích của Real.

Rạng sáng 16/4, đội bóng của Alvaro Arbeloa từng 3 lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu tại Allianz Arena, nhưng bước ngoặt xuất hiện ở hiệp hai khi Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Quyết định của trọng tài Slavko Vincic lập tức gây tranh cãi dữ dội. Trên sóng Real Madrid TV, các bình luận viên bức xúc: "Real Madrid phải chơi với 10 người. Trọng tài hoàn toàn để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát. Thẻ vàng thứ hai là hoàn toàn không công bằng".

Theo phân tích, Camavinga chỉ cố gắng làm chậm nhịp đá phạt của đối phương, nhưng lại phải rời sân trong thời điểm nhạy cảm nhất.

Việc chơi thiếu người khiến Real Madrid không thể duy trì thế trận. Khi thể lực suy giảm, đội bóng Tây Ban Nha dần đánh mất quyền kiểm soát. Chỉ hai phút sau tấm thẻ đỏ, Luis Diaz ghi bàn gỡ hòa, trước khi Michael Olise ấn định chiến thắng cho Bayern.

Real Madrid TV cho rằng đây là "án tử" cho đội bóng áo trắng. Họ nhấn mạnh rằng trong thế trận đủ quân số, Real Madrid không hề lép vế, thậm chí kiểm soát tốt và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Sự khác biệt chỉ đến sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Dù thất bại, Real Madrid vẫn nhận được những lời ghi nhận về tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, dư âm lớn nhất sau trận là tranh cãi xoay quanh quyết định rút thẻ của trọng tài.

Bayern sẽ chạm trán PSG ở vòng bán kết sau khi đánh bại Real với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận. Ngược lại, Real đối mặt mùa giải trắng tay khi bị loại khỏi Champions League và Cúp nhà Vua, trong khi tại La Liga, họ bị Barca dẫn tới 9 điểm khi chỉ còn 7 vòng đấu.

