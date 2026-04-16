Cả châu Âu dậy sóng vì thẻ đỏ của Camavinga

Quyết định truất quyền thi đấu Eduardo Camavinga trở thành tâm điểm tranh cãi khi truyền thông châu Âu đồng loạt đặt dấu hỏi về cả cầu thủ lẫn trọng tài.

Camavinga chỉ biết cười khi nhận thẻ vàng thứ hai.

Rạng sáng 16/4, tình huống bước ngoặt tại Allianz Arena khiến cục diện trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich thay đổi hoàn toàn.

Phút 86, khi tỷ số đang ở mức 2-3 và hai đội giằng co quyết liệt, trọng tài Slavko Vincic rút thẻ vàng thứ hai với Eduardo Camavinga trong những phút cuối. Quyết định này khiến Real Madrid chỉ còn 10 người và đánh mất thế trận.

Phản ứng từ truyền thông châu Âu đến rất nhanh, với sự ngạc nhiên là cảm xúc chung. Tờ Bild (Đức) cho rằng trọng tài "không nhận ra Camavinga đã có thẻ vàng trước đó". Quan điểm tương tự được Kicker đưa ra, khi mô tả tình huống Vincic ban đầu rút thẻ vàng rồi mới nhận ra đó là thẻ thứ hai và chuyển thành thẻ đỏ.

Tuy nhiên, không phải mọi chỉ trích đều hướng về trọng tài. The Guardian (Anh) cho rằng Camavinga mắc sai lầm không cần thiết. Theo mô tả, tiền vệ người Pháp sau khi phạm lỗi với Harry Kane đã đá bóng đi nhằm ngăn đối phương đá phạt nhanh, dẫn đến thẻ vàng thứ hai.

Tờ The Sun gọi quyết định này là “vô lý”, trong khi các trang tin truyền thông Pháp như L’Equipe và Le Parisien nhấn mạnh lỗi thuộc về Camavinga khi “giữ bóng quá lâu”.

Tranh cãi vì thế không có điểm dừng, khi mỗi nền báo chí đưa ra một góc nhìn khác nhau. Nhưng điểm chung là tất cả đều thừa nhận đây là tình huống mang tính định đoạt.

Chiếc thẻ đỏ không chỉ khiến Real Madrid mất người, mà còn trực tiếp tác động đến kết quả của cả cặp đấu. Real không thể chống đỡ và nhận thêm 2 bàn thua ở những phút cuối. Sau cùng, Bayern Munich giành chiến thắng với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận và tiến vào bán kết gặp PSG.

Trong một trận cầu căng thẳng đến nghẹt thở, khoảnh khắc ấy đã vượt lên trên mọi diễn biến chuyên môn. Tranh cãi sẽ còn kéo dài và Real khó "nuốt trôi" sự bức xúc, đặc biệt là trong một mùa giải họ đối mặt với sự trắng tay trên cả ba đấu trường.

