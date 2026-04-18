Real Madrid ra giá bán Vinicius, Bellingham

Tại Bernabeu lúc này, mọi cầu thủ đều có thể bị rao bán, ngoại trừ Kylian Mbappe.

Real muốn "thay máu" đội hình.

Sau mùa giải trắng tay đầy thất vọng, Real Madrid đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu đội hình có quy mô chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ. Theo Fichajes, ban lãnh đạo "Los Blancos" đưa ra tuyên bố gây sốc: Mọi cầu thủ đều có thể bị bán, ngoại trừ một cái tên duy nhất, đó là Mbappe.

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi bước ngoặt trong tư duy quản lý của Chủ tịch Florentino Perez. Kylian Mbappe hiện được xem là "trái tim" và là nền tảng duy nhất để xây dựng triều đại mới, không chỉ vì giá trị chuyên môn trên sân cỏ mà còn bởi sức hút thương mại khổng lồ. Câu lạc bộ mặc định tiền đạo người Pháp là thủ lĩnh không thể tranh cãi trong phòng thay đồ.

Ngay cả những ngôi sao hàng đầu như Jude Bellingham và Vinicius sắp bị đưa lên thị trường chuyển nhượng. Real Madrid sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị kỷ lục cho bộ đôi này.

Hiện tại, các ông lớn tại Premier League đang khao khát có được sự phục vụ của Bellingham, trong khi Vinicius đang được các CLB Saudi Arabia săn đón. Mức giá để sở hữu hai ngôi sao này đều sẽ không dưới 150 triệu euro.

Chiến lược này phản ánh tham vọng tái thiết quyết liệt của Real Madrid. Bằng cách đẩy đi những trụ cột hiện tại với mức giá trên trời, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ có nguồn ngân sách khổng lồ để mua sắm những gương mặt mới, nhằm xây dựng một tập thể cân bằng và phù hợp hơn với triết lý quanh Mbappe.