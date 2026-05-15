Thể thao

Nghi vấn Bellingham lạnh nhạt với Mbappe

  • Thứ sáu, 15/5/2026 16:20 (GMT+7)
Real Madrid tiếp tục dậy sóng khi đoạn video Jude Bellingham lạnh nhạt với Kylian Mbappe lan truyền khắp mạng xã hội.

Bellingham được cho là không đoái hoài tới Mbappe.

Trong chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo ở vòng 36 La Liga rạng sáng 15/5, Mbappe trở lại sau chấn thương cơ và được tung vào sân từ phút 69. Tiền đạo người Pháp sau đó kiến tạo để Bellingham ghi bàn ấn định chiến thắng cho Real Madrid.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý nằm ở thời điểm sau trận. Khi các cầu thủ Real tiến đến bắt tay đối thủ và đồng đội, Bellingham được cho là phớt lờ Mbappe. Ngôi sao người Anh đổi hướng khi tiến gần nhóm có Mbappe đứng cùng David Alaba và Alvaro Carreras. Trên đường vào phòng thay đồ, Bellingham cũng chạy ngang qua Mbappe mà không có bất kỳ tương tác nào.

Hành động càng làm dấy lên tin đồn rạn nứt trong phòng thay đồ Real Madrid, vốn đang hỗn loạn sau hàng loạt biến cố. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Federico Valverde và Aurelien Tchouameni xảy ra xô xát trên sân tập.

Chủ tịch Florentino Perez phải mở cuộc họp báo khẩn, gây tranh cãi bởi nhiều phát ngôn nhắm vào giới truyền thông. Trong khi đó, HLV Alvaro Arbeloa được cho là sắp rời ghế nóng để nhường chỗ cho Jose Mourinho.

Bản thân Mbappe cũng không né tránh các câu hỏi về mối quan hệ với Arbeloa. Chân sút người Pháp cho biết anh hoàn toàn khỏe mạnh nhưng không được đá chính vì HLV xem anh chỉ là lựa chọn thứ 4 trên hàng công

Dù Real Madrid giành trọn 3 điểm, bầu không khí căng thẳng tại Bernabeu cho thấy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Minh Nghi

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

