Dấu chấm hết cho Real Madrid ở La Liga

Trận hòa 1-1 trước Betis cho thấy Real Madrid không chỉ mất điểm, mà còn đánh rơi cả niềm tin cuối cùng trong cuộc đua vô địch với Barcelona.

Real Madrid sắp tan mộng vô địch La Liga.

La Liga chưa chính thức khép lại, nhưng với Real Madrid, cuộc đua gần như đã kết thúc. Không cần chờ toán học lên tiếng, chỉ cần nhìn vào cách đội bóng áo trắng thi đấu trước Real Betis, người ta đủ hiểu họ đã tự nói lời chia tay với danh hiệu.

Một đội bóng còn tin mình có thể vô địch sẽ bước ra sân với cảm giác khẩn cấp. Họ sẽ đá như thể không còn ngày mai. Real Madrid thì ngược lại.

Dàn sao lớn mất hút khi đội cần nhất

Tại La Cartuja, đội bóng của HLV Álvaro Arbeloa chơi một trận cởi mở, có lúc sáng nước, có lúc bế tắc, nhưng tuyệt nhiên thiếu ngọn lửa của kẻ đang bị dồn vào chân tường. Đó mới là điều đáng lo nhất.

Khi khoảng cách với Barcelona đã lớn, điều Real Madrid cần trước hết là niềm tin. Nhưng ngay trên sân cỏ, họ lại thể hiện dáng vẻ của tập thể chấp nhận số phận.

Real Madrid khởi đầu không tệ. Federico Valverde là điểm sáng rõ rệt nhất trong cách triển khai bóng. Những đường chuyền xuyên tuyến của tiền vệ người Uruguay nhiều lần mở ra không gian và kéo giãn hàng thủ Betis.

Trong khoảng 30 phút đầu, Real Madrid cầm bóng tốt và có vài pha lên bóng mạch lạc. Nhưng bóng đá đỉnh cao không được quyết định bởi cảm giác “khởi đầu ổn”. Nó được định đoạt bởi khả năng duy trì áp lực và kết liễu đối thủ. Real Madrid không làm được điều đó.

Mbappe nỗ lực, nhưng không thể giúp Real Madrid hạ Real Betis.

Khi trận đấu cân bằng trở lại, Betis mới là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn. Nếu không có Andriy Lunin chơi xuất sắc, đội khách thậm chí đã trắng tay.

Một CLB sở hữu Vinícius Junior, Kylian Mbappe và Jude Bellingham lẽ ra phải biết cách áp đặt trận đấu trong bối cảnh nhiều khoảng trống như thế. Nhưng bộ ba ấy không để lại tầm ảnh hưởng tương xứng.

Vinicius thiếu đột biến quen thuộc. Mbappe ít tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Bellingham chơi nỗ lực nhưng không đủ sức kéo cả hệ thống. Khi những ngôi sao lớn cùng mờ nhạt, Real Madrid trở thành đội bóng bình thường. Vấn đề đã lặp lại nhiều lần mùa này.

Real Madrid có rất nhiều tài năng cá nhân, nhưng không phải lúc nào cũng có được sự kết nối tập thể. Khi cảm hứng giảm xuống, đội bóng này dễ rơi vào trạng thái chơi rời rạc và chờ khoảnh khắc lóe sáng từ cá nhân. Trước Betis, khoảnh khắc ấy không xuất hiện.

Chặng cuối mệt mỏi của mùa giải dang dở

Điều khó nhất với Real Madrid lúc này không phải chiến thuật, mà là động lực. Khi Champions League đã khép lại sau thất bại tại Munich, còn La Liga ngày càng xa tầm tay, phần còn lại của mùa giải rất dễ biến thành hành trình nặng nề. Những trận đấu vẫn còn đó, nhưng mục tiêu lớn đã mờ dần.

Với một đội quen sống trong áp lực danh hiệu, cảm giác đá cho đủ lịch là thứ nguy hiểm. Arbeloa chắc chắn hiểu điều này. Ông cần giữ sự tập trung cho phòng thay đồ, đồng thời tận dụng giai đoạn cuối mùa để định hình những gì sẽ đến ở mùa giải mới.

Một số vị trí cần được đánh giá lại. Một số cái tên phải chứng minh giá trị. Một số ngôi sao cần được đặt vào cấu trúc hợp lý hơn.

HLV Arbeloa có thể sắp phải rời Real Madrid.

Giữa bức tranh u ám, vẫn có điểm sáng mang tên Brahim Díaz. Cầu thủ gốc Malaga đang có giai đoạn cuối mùa tích cực. Anh năng nổ khi hỗ trợ phòng ngự, linh hoạt trong di chuyển và tạo cảm giác luôn sẵn sàng tạo khác biệt. Brahim không phải trung tâm truyền thông như Mbappe hay Vinicius, nhưng lại là mẫu cầu thủ cho thấy tinh thần chiến đấu rõ ràng.

Đôi khi, ở thời điểm khó khăn, đội bóng cần những người như thế hơn là ánh hào quang.

La Liga chưa kết thúc, nhưng với Real Madrid, danh hiệu đã ở rất xa. Trận hòa trước Betis chỉ xác nhận điều nhiều người đã cảm nhận từ trước: đội bóng Hoàng gia không còn chạy nước rút.

Họ đang bước những bước cuối của mùa giải với đôi chân nặng trĩu.