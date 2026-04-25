Kẽ hở giúp Mourinho trở lại Real Madrid

Kịch bản HLV Jose Mourinho trở lại Real Madrid đang được nhắc đến nhiều hơn.

Mourinho có thể tái xuất Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Mourinho hiện vẫn tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Benfica, khi ông còn hợp đồng một năm.

Tuy nhiên, một điều khoản đáng chú ý cho phép chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể rời đội bóng mà không tốn phí trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng của mùa 2025/26. Điều này đồng nghĩa ông có thể trở thành HLV tự do trước khi bước sang tháng 6.

Diễn biến này thu hút sự chú ý khi xuất hiện thông tin Mourinho nằm trong danh sách ứng viên cho vị trí HLV trưởng Real Madrid. Đáng chú ý, ngôi sao Kylian Mbappe "thả tim" một bài đăng liên quan đến khả năng Mourinho trở lại sân Bernabeu, qua đó làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán.

Mourinho từng vướng tranh cãi liên quan đến Vinicius. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, thực tế cho thấy Mourinho vẫn đang tập trung vào công việc tại Benfica. Ông góp phần cải thiện rõ rệt thành tích của đội bóng Tuy nhiên, ban lãnh đạo Benfica, đứng đầu là chủ tịch Rui Costa, được cho là chưa có kế hoạch gia hạn hợp đồng ngay lập tức mà sẽ chờ thêm diễn biến của mùa giải tới.

Khả năng Mourinho trở lại Real Madrid sau hơn một thập kỷ vẫn còn bỏ ngỏ nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy, hình ảnh của ông phần nào bị ảnh hưởng sau những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến Vinícius trong một sự cố phân biệt chủng tộc gần đây.

Giới chuyên môn tại Bồ Đào Nha nhận định rằng Mourinho sẵn sàng ở lại Benfica nếu không có lời đề nghị chính thức từ Real Madrid. Tuy nhiên, với sức hút của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, bất kỳ HLV nào cũng khó có thể từ chối nếu cơ hội thực sự xuất hiện.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.