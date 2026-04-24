Sau khi bị vợ 'đẩy xuống vực', Eboue nuôi con thành tài

Sau khi bị vợ lừa hết tài sản, Eboue vẫn có thể nuôi con thành tài.

Eboue khi còn khoác áo Arsenal.

Cuộc đời đôi khi giống như một trò đùa nghiệt ngã, có thể đưa một người đàn ông lên đỉnh vinh quang với khối tài sản kếch xù, rồi tước đoạt tất cả chỉ trong chớp mắt. Emmanuel Eboue, ngôi sao một thời của Arsenal, từng nếm trải tận cùng của sự phản bội và bi kịch trắng tay.

Thế nhưng, sau những chuỗi ngày tăm tối nhất, trốn chui trốn nhủi và nghĩ đến cái chết, thứ kéo anh lại với cuộc đời chính là tình phụ tử thiêng liêng. Bỏ lại sau lưng nỗi đau bị lừa dối, Eboue nay đang nở nụ cười mãn nguyện và đầy tự hào khi cậu con trai Mathis Eboue trưởng thành rực rỡ và chính thức ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ Chelsea.

Bị vợ đẩy từ đỉnh cao xuống đáy vực sâu

Với những người hâm mộ Arsenal, Eboue từng là một cái tên quen thuộc, một hậu vệ tài năng với mức thu nhập mà bao người mơ ước. Xuyên suốt sự nghiệp quần đùi áo số, anh kiếm được khối tài sản khổng lồ ước tính lên tới hơn 40 triệu bảng.

Ở thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của Eboue được bao bọc bởi nhung lụa, những căn biệt thự sang trọng, siêu xe đắt tiền và những kỳ nghỉ dưỡng xa hoa bên gia đình. Nhưng rồi, thứ ánh sáng rực rỡ ấy vụt tắt vào năm 2017, khi cuộc hôn nhân giữa anh và người vợ cũ Aurelie Bertrand đổ vỡ.

Bi kịch của Eboue bắt nguồn từ sự ngây thơ và niềm tin mù quáng vào người phụ nữ đầu ấp tay gối. Không được trang bị kiến thức tài chính khi rời xa sân cỏ, anh giao phó toàn bộ cơ ngơi cho vợ quản lý.

Nhớ lại những ngày tháng ấy, cựu sao Arsenal từng chua xót tâm sự với tờ Mirror: “Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi kiếm được 8 triệu euro thì gửi về cho vợ tới 7 triệu. Cô ấy đưa giấy tờ gì tôi cũng nhắm mắt ký, đơn giản vì cô ấy là vợ tôi”.

Để rồi khi bước ra khỏi tòa án, người đàn ông ấy bàng hoàng nhận ra mình đã mất trắng. Mọi tài sản, nhà cửa, tiền bạc và cả quyền nuôi con đều đã được sang tên cho Aurelie.

Từ một triệu phú vạn người mê, Eboue rơi xuống tận cùng của xã hội. Anh mất nhà, phải đi xin ngủ nhờ trên sàn nhà của những người bạn, giặt quần áo bằng tay vì không còn tiền mua một chiếc máy giặt, và làm bạn với những chuyến xe buýt công cộng.

Đã có lúc, cựu hậu vệ 34 tuổi phải trốn tránh những nhân viên thu hồi nợ ngay tại căn nhà cuối cùng của mình ở Enfield, trước khi nó cũng bị tước đoạt nốt. Nỗi đau giằng xé khi không được gặp các con, cộng với sự tủi thân tột độ khi nhìn thấy những đồng đội cũ như Thierry Henry ăn mặc bảnh bao, rạng rỡ thành công trên sóng truyền hình, đã đẩy Eboue vào bóng tối của bệnh trầm cảm.

Anh thừa nhận, đã có những đêm tuyệt vọng, ý nghĩ tự kết liễu cuộc đời từng vây kín tâm trí.

Con trai Eboue vừa ký hợp đồng với Chelsea. Ảnh: Chelsea FC

Trái ngọt của người cha sau những giông bão cuộc đời

Thế nhưng, ở dưới đáy vực sâu, khát vọng sống và tình yêu thương con cái đã trở thành chiếc phao cứu sinh vớt người đàn ông khốn khổ ấy lên. Sự dang tay giúp đỡ của CLB cũ Galatasaray với công việc huấn luyện đội U14, cùng với ý định hỗ trợ từ Arsenal, đã giúp Eboue dần vực dậy.

Vượt qua những nỗi đau chia cắt ban đầu, anh lại tiếp tục đồng hành, dõi theo và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cậu con trai Mathis. Để rồi hôm nay, sau bao giọt nước mắt, người cha từng trong cảnh "gà trống nuôi con" ấy gặt hái được trái ngọt rực rỡ nhất.

Tháng 2, ngay sau sinh nhật lần thứ 17, Mathis chính thức đặt bút ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Chelsea. Khác với người cha chuyên phòng ngự, Mathis là một tiền đạo bùng nổ, có thể chơi đa năng trên hàng công. Chàng trai trẻ tạo nên cơn sốt với 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 16 lần ra sân cho đội U18 Chelsea.

Những thước phim về màn ra mắt của Mathis trước Norwich từng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ở đấu trường châu Âu, anh cũng góp công lớn trong chiến thắng 5-2 trước Benfica, giúp U19 Chelsea đứng đầu bảng UEFA Youth League.

Đỉnh cao hơn, trong màu áo U17 Anh vào tháng 11/2025, Mathis lập một cú hat-trick chớp nhoáng chỉ trong 23 phút, giúp "Tam sư" đánh bại Mỹ với tỷ số 5-2.

Nhìn cậu con trai bé bỏng ngày nào giờ đây đang sải bước tự tin trên thảm cỏ xanh, ánh mắt Eboue không giấu được niềm kiêu hãnh. Dù bản thân là một cựu "Pháo thủ", anh không hề bận tâm khi con trai khoác áo kình địch cùng thành phố.

“Tôi rất, rất tự hào và hạnh phúc vì Mathis. Việc thằng bé mặc áo Chelsea không thành vấn đề với tôi”, Eboue xúc động chia sẻ.

Hơn ai hết, anh hiểu và đặt trọn niềm tin vào con đường con đang đi. Anh tin rằng Chelsea là bến đỗ lý tưởng để phát triển tài năng trẻ và kỳ vọng một ngày không xa, Mathis sẽ được trao cơ hội sát cánh cùng những ngôi sao đội một như Cole Palmer hay Moises Caicedo.

Giờ đây, khi đã trở về quê nhà Bờ Biển Ngà, điều hành một học viện bóng đá và tìm lại bình yên bên người bạn đời thuở ấu thơ, Eboue nhìn lại quá khứ không còn bằng sự oán hận. Khối tài sản bị lừa gạt năm xưa là một vết thương lớn, nhưng sự trưởng thành và bản hợp đồng chuyên nghiệp của Mathis hôm nay mới chính là gia tài vô giá mà cuộc đời đã bù đắp lại.

Sau những giông bão tưởng chừng như đánh gục một kiếp người, tình yêu thương và sự kiên trường của người cha cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.