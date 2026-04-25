Real Madrid vấp ngã trong cuộc đua vô địch La Liga

Real Madrid đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi bị Real Betis cầm hòa 1-1 ở những phút bù giờ, trong khuôn khổ vòng 34 La Liga rạng sáng 25/4.

Real Madrid đánh rơi điểm số quan trọng. Ảnh: Reuters.

Bước vào trận đấu trên sân La Cartuja, Real Madrid nhanh chóng thể hiện sự vượt trội và sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của Vinícius Junior. Phút 20, sau cú sút xa của Federico Valverde bị thủ môn Álvaro Valles cản phá, Vinicius có mặt đúng lúc để dứt điểm bồi, đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng thứ 13 của tiền đạo người Brazil tại La Liga mùa này.

Sau bàn thua, Betis gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ tăng tốc ở cuối hiệp một, buộc thủ môn Andriy Lunin phải liên tục trổ tài cứu thua, đặc biệt là hai tình huống cản phá trước các pha dứt điểm của Antony.

Sang hiệp hai, Real Madrid suýt nhân đôi cách biệt khi Kylian Mbappe đưa bóng vào lưới từ đường chuyền của Trent Alexander-Arnold. Tuy nhiên, VAR xác định tiền đạo người Pháp đã rơi vào thế việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận.

Không tận dụng được cơ hội, Real Madrid phải trả giá ở những phút cuối trận. Phút bù giờ thứ tư, Hector Bellerin tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Betis, qua đó kéo dài chuỗi trận không giữ sạch lưới của đội bóng Hoàng gia lên con số 10.

Kết quả này khiến Real Madrid chỉ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 8 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. “Los Blancos” đang đối mặt nguy cơ bị nới rộng cách biệt khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

