Bayern treo thưởng cho chức vô địch Champions League

HLV Vincent Kompany đứng trước cơ hội nhận phần thưởng lớn nếu giúp Bayern Munich vô địch Champions League mùa này.

Theo Bild, bản hợp đồng giữa Kompany và Bayern Munich có điều khoản thưởng đặc biệt. HLV người Bỉ sẽ nhận khoảng 1 triệu euro nếu giúp đội bóng đăng quang Champions League. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng trong trường hợp "Hùm xám" chinh phục thành công đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Cơ hội để Bayern hiện thực hóa mục tiêu này rộng mở sau khi họ vượt qua Real Madrid ở vòng tứ kết. Ở bán kết, đại diện Bundesliga sẽ đối đầu với Paris Saint-Germain. Nếu giành quyền vào chung kết, Bayern có thể chạm trán một trong hai đối thủ là Arsenal hoặc Atletico Madrid.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến phong độ ấn tượng của Bayern dưới sự dẫn dắt của Kompany. CLB xứ Bavaria sớm giành chức vô địch Bundesliga, đồng thời góp mặt ở chung kết Cúp Quốc gia Đức sau chiến thắng 2-0 trước Bayer Leverkusen. Với việc lọt vào bán kết Champions League, Bayern hoàn toàn có cơ hội hướng tới cú ăn 3.

Thành công của Bayern mùa này cũng là lời đáp trả mạnh mẽ từ Kompany. Từng bị hoài nghi vì kinh nghiệm cầm quân hạn chế ở cấp độ đỉnh cao, nhà cầm quân người Bỉ biến "Hùm xám" thành cỗ máy tấn công đáng sợ, chơi áp đảo và duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng xuyên suốt mùa giải.

Với phong độ hiện tại và tinh thần hưng phấn, Bayern có cơ hội khép lại mùa giải trong mơ. Cá nhân HLV Kompany cũng có thể nhận phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình.

