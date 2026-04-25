Rio Ferdinand lời to sau khi bán nhà

Rio Ferdinand rao bán dinh thự xa hoa tại Anh sau khi quyết định chuyển cả gia đình sang Dubai sinh sống.

Ferdinand được cho là đang khép lại cuộc sống tại xứ sương mù khi đưa căn biệt thự 7 phòng ngủ ở Kent lên thị trường với giá 10,5 triệu bảng. Huyền thoại MU chuyển tới Dubai cùng gia đình từ tháng 8 năm ngoái. Động thái rao bán bất động sản lớn nhất tại Anh càng làm dấy lên đồn đoán rằng cựu trung vệ sẽ định cư lâu dài ở Trung Đông.

Ngôi nhà tọa lạc trong khu dân cư khép kín cao cấp Farnborough Park, rộng khoảng 1.200 mét vuông và nằm giữa khuôn viên 20 mẫu Anh. Bên trong có phòng gym hiện đại, khu tiếp khách lớn, nhiều không gian giải trí, gara chứa tới ba xe, studio và văn phòng riêng.

Ferdinand mua căn nhà này vào năm 2008 với giá khoảng 2,7 triệu bảng, thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp cùng MU. Nếu bán đúng mức giá niêm yết, ông có thể thu về khoản lãi gần 8 triệu bảng.

Nguyên nhân chuyển đi từng được Ferdinand chia sẻ công khai. Cựu tuyển thủ England cho rằng mức thuế cao trong khi nhiều dịch vụ công chưa tương xứng là điều khiến ông cân nhắc thay đổi nơi ở.

Hiện Ferdinand sống cùng vợ Kate Ferdinand và các con trong căn nhà trị giá 6,5 triệu bảng tại khu Al Barari, được mệnh danh là "Trái tim xanh của Dubai". Ông khẳng định gia đình hạnh phúc hơn với cuộc sống mới nhờ yếu tố an toàn, thời tiết thuận lợi và quỹ thời gian nhiều hơn dành cho con cái.

Sau những năm tháng đỉnh cao ở Old Trafford, Ferdinand giờ mở ra một chương mới ở xa nước Anh.

