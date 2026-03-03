Rio Ferdinand xuống hầm trú ẩn giữa bom đạn

Huyền thoại Manchester United cho biết gia đình anh phải ngủ dưới tầng hầm nhiều đêm liên tiếp khi Dubai rung chuyển bởi các tiếng nổ lớn.

Ferdinand trải qua những ngày bất an ở Dubal.

Rio Ferdinand đã lần đầu lên tiếng về tình cảnh của gia đình anh tại Dubai trong những ngày căng thẳng vừa qua. Cựu trung vệ Manchester United thừa nhận đó là trải nghiệm "đáng sợ", nhưng khẳng định mọi người vẫn an toàn.

Ferdinand, 47 tuổi, chuyển tới UAE sinh sống từ tháng 8 năm ngoái cùng vợ Kate và các con nhỏ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, khu vực này xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn trên bầu trời, buộc cư dân phải hạn chế ra ngoài và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trong podcast Rio Ferdinand Presents, anh chia sẻ: "Tuần này thực sự khác biệt. Chúng tôi sinh hoạt như thời Covid. Cả gia đình tập thể dục cùng nhau và cho các con học ở nhà. Khi nghe tiếng máy bay và những tiếng nổ lớn phía trên, cảm giác rất đáng sợ".

Theo lời Ferdinand, gia đình được khuyến cáo xuống tầng hầm ngay trong đêm đầu tiên xảy ra sự việc. "Studio của tôi giờ trở thành hầm trú ẩn. Chúng tôi ngủ ở đó với chăn đệm. Điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh để các con không hoảng sợ", anh nói.

Kate Ferdinand cũng đăng tải thông điệp trên mạng xã hội để trấn an người hâm mộ. Cô khẳng định gia đình vẫn an toàn và cảm ơn những lời hỏi thăm. Kate cho biết hai con nhỏ thậm chí xem việc ngủ dưới tầng hầm như một buổi ngủ chung đặc biệt, dù người lớn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Hai con trai lớn của Rio không chuyển tới Dubai vì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá tại Anh. Trước đó, Ferdinand từng chia sẻ việc chuyển sang UAE giúp anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sau khi giảm bớt công việc bình luận.

Dù thừa nhận đây là trải nghiệm "mở mang tầm mắt", Ferdinand nhấn mạnh anh vẫn cảm thấy được bảo vệ và tin tưởng vào các biện pháp an ninh tại địa phương.

