MU thiếu khôn ngoan khi chia tay Casemiro

Huyền thoại "Quỷ đỏ", Rio Ferdinand, kêu gọi Manchester United xem xét lại quyết định để Casemiro ra đi vào cuối mùa giải.

Casemiro tiếp tục có màn trình diễn tốt khi góp công vào chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham ở vòng 25 Premier League.

Casemiro xác nhận sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè 2026. Quyết định này chủ yếu xuất phát từ phía MU, khi CLB muốn cắt giảm quỹ lương cao (khoảng 350.000 bảng/tuần) của cầu thủ.

Tuy nhiên, Ferdinand cho rằng CLB nên giữ chân tiền vệ người Brazil thêm ít nhất một năm nữa nhờ phong độ ấn tượng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Cựu trung vệ tuyển Anh lập luận rằng việc chia tay Casemiro sẽ khiến Manchester United phải chi rất nhiều tiền để tìm người thay thế tương đương.

Phát biểu trên Podcast của mình, Ferdinand nhấn mạnh: “Casemiro cần ký hợp đồng mới. Đội phải tiếp cận cậu ấy ngay bây giờ, đưa ra hợp đồng mới thêm một năm nữa. Bởi vì nếu để Casemiro ra đi, CLB sẽ phải tốn rất nhiều tiền để tìm ra người thay thế”.

Ferdinand đặc biệt ấn tượng với sự hồi sinh của Casemiro dưới triều đại Carrick. Kể từ khi Carrick thay thế Ruben Amorim, tiền vệ Brazil trở thành trụ cột quan trọng, góp phần giúp MU giành chuỗi thắng ấn tượng, bao gồm các trận trước Manchester City, Arsenal, Fulham và Tottenham.

Cựu sao Real Madrid ghi bàn, kiến tạo, giành nhiều giải Cầu thủ hay nhất trận, đồng thời thể hiện sự cân bằng tuyệt vời ở tuyến giữa, vừa chắc chắn phòng ngự, vừa hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Casemiro quan trọng với MU.

Casemiro từng cảm ơn Carrick vì giúp anh “cảm thấy như một cầu thủ thực thụ trở lại”, với thống kê chạy chỗ, tranh chấp và tham gia xây dựng lối chơi được cải thiện rõ rệt. Nhiều trận đấu gần đây, ngôi sao người Brazil nhận được tràng pháo tay từ khán giả Old Trafford khi rời sân, chứng tỏ sự yêu mến từ người hâm mộ.

Dù vậy, MU hiện chưa có dấu hiệu thay đổi quyết định, ưu tiên kế hoạch trẻ hóa đội hình và giảm gánh nặng tài chính. Ferdinand cảnh báo rằng việc không giữ Casemiro chưa chắc là động thái khôn ngoan của INEOS và ban lãnh đạo MU.

