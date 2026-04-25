Bàn thắng điên rồ phút 90+13 đưa đội bóng Anh thăng hạng nghẹt thở

Tối 25/4, York City thăng hạng theo kịch bản không tưởng, qua đó khép lại 10 năm vắng bóng ở hệ thống English Football League (3 giải chuyên nghiệp hạng dưới Premier League - PV).

York City thăng hạng theo cách không thể kịch tính hơn.

Bước vào vòng cuối, York City (107 điểm) và Rochdale AFC (105 điểm) đối đầu trực tiếp trong trận chung kết quyết định ngôi vô địch cùng tấm vé thăng hạng trực tiếp duy nhất ở National League mùa này (hạng 5 bóng đá Anh - PV).

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những phút bù giờ. Phút 90+5, Mani Dieseruvwe đánh đầu ghi bàn từ đường kiến tạo của lão tướng Ian Henderson, giúp Rochdale tạm vượt lên và tưởng như chạm tay vào tấm vé thăng hạng. Người hâm mộ đội chủ nhà tràn xuống sân ăn mừng, khiến trận đấu bị gián đoạn hơn 5 phút.

Tuy nhiên, chính quãng gián đoạn này mở ra bước ngoặt khó tin. Trọng tài Will Finnie quyết định bù giờ thêm và chỉ vài giây sau khi trận đấu trở lại, York City tung đòn kết liễu.

Phút 90+13, Josh Stones đưa bóng qua vạch vôi trong tình huống gây tranh cãi, mang về bàn gỡ quý như vàng, đủ để York giành quyền thăng hạng trực tiếp.

CĐV York City là những người được ăn mừng sau cùng.

Khoảnh khắc ấy biến sân Spotland từ lễ hội thành thảm kịch với Rochdale. Đội bóng này buộc phải bước vào vòng play-off đầy rủi ro, trong khi York City chính thức trở lại miền đất hứa sau một thập kỷ chờ đợi.

Trận đấu còn chứng kiến 2 lần CĐV tràn xuống sân, phản ánh mức độ căng thẳng tột cùng của cuộc đua. Trước đó, hai đội cùng tích lũy tổng cộng 212 điểm, con số hiếm thấy, phản ánh sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt của mùa giải.

Kịch bản nghẹt thở một lần nữa làm dấy lên tranh luận về suất thăng hạng hạn chế tại National League với chỉ một vé trực tiếp, còn lại phải bước qua vòng play-off khắc nghiệt. Nhưng với York City, tất cả kết thúc theo cách không thể kịch tính và điên rồ hơn.