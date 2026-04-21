Bàn thắng phút 90+9 tạo nên trận cầu thăng hạng nghẹt thở bóng đá Anh

Hôm 18/4, Rochdale "từ cõi chết trở về" buộc York City phải bước vào trận "chung kết" định mệnh ở National League (hạng 5 bóng đá Anh).

York City và Rochdale (áo đỏ) sẽ bước vào trận đấu quyết định vào ngày 25/4.

Tại sân LNER Community, York tưởng như hoàn tất hành trình trở lại League Two sau 10 năm chờ đợi. Dẫn trước Yeovil 2-0 nhờ các pha lập công của Ollie Pearce và Josh Stones, đội chủ nhà chơi ung dung. Cao trào đến ở phút 91 khi tin vui từ Essex báo về. John Akinde ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Braintree trước Rochdale. Kết quả đủ để York vô địch cùng tấm vé thăng hạng trực tiếp duy nhất.

Sân vận động như nổ tung. Niềm vui càng được đẩy lên đỉnh điểm khi Joe Grey ghi thêm bàn thứ 3 ở phút bù giờ. Các cầu thủ York tụ lại giữa sân, chờ đợi xác nhận chính thức, còn trên khán đài, người hâm mộ liên tục cập nhật diễn biến trận đấu còn lại.

Nhưng bi kịch ập đến đúng vào khoảnh khắc không ai ngờ tới. Ở trận đấu cùng giờ, Mani Dieseruvwe ghi bàn phút 90+9, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Rochdale. Từ chỗ đánh rơi hy vọng, đội bóng này giành lại quyền tự quyết, kéo cuộc đua vô địch kịch tính đến vòng cuối cùng.

Kịch bản đảo chiều khiến cầu thủ York chết lặng. Những cái ôm ăn mừng nhanh chóng nhường chỗ cho sự sững sờ, khi giấc mơ thăng hạng ngay trên sân nhà tan biến chỉ trong tích tắc.

York hiện có 107 điểm, hơn Rochdale 2 điểm trước vòng đấu cuối. Và 2 đội sẽ đối đầu trực tiếp. Chỉ cần không thua, York sẽ lên hạng. Ngược lại, chiến thắng sẽ giúp Rochdale lật ngược thế cờ để đăng quang.

Sau cả mùa giải so kè từng điểm số, cuộc đua hơn 100 điểm của 2 đội sẽ được định đoạt trong 90 phút cuối. Và với những gì diễn ra, không ai dám chắc sẽ không còn thêm một cái kết kịch tính khác đang chờ phía trước.