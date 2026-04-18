Bến đỗ bất ngờ mở ra với Pep Guardiola

Sau gần một thập kỷ thống trị bóng đá Anh, triều đại của Pep Guardiola tại Manchester City dường như đang tiến gần đến những chương cuối cùng.

Pep có thể rời Etihad vào cuối mùa.

Dù bản hợp đồng hiện tại kéo dài đến năm 2027, những đồn đoán về việc chiến lược gia người Catalonia rời Etihad ngay sau mùa giải này đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới mộ điệu Ngoại hạng Anh.

Dưới bàn tay nhào nặn của Pep, Manchester City trải qua thời kỳ vàng son với hàng loạt danh hiệu quốc nội và quốc tế. Tuy nhiên, sau khi chinh phục mọi đỉnh cao, vị thuyền trưởng này dường như đang tìm kiếm những thử thách mới mẻ hơn để làm mới bản thân. Trong bối cảnh đó, Italy nổi lên như một điểm đến tiềm năng, nhưng không phải ở cấp độ câu lạc bộ.

Theo Calcio e Finanza, Liên đoàn Bóng đá Italy dành sự quan tâm đặc biệt cho Pep nhằm tái thiết đội tuyển quốc gia sau những thất bại cay đắng gần đây.

Bản thân Pep cũng nhiều lần bày tỏ ước mơ được dẫn dắt một đội tuyển quốc gia chinh chiến tại World Cup hay Euro. Môi trường bóng đá giàu chiến thuật tại Italy được xem là mảnh đất màu mỡ để ông hiện thực hóa tham vọng này, dù rào cản về mức lương khổng lồ vẫn là một bài toán khó giải.

Tương lai của Pep có thể sẽ được định đoạt bởi kết quả của mùa giải năm nay. Nếu tiếp tục giúp Man City bảo vệ thành công ngôi vương Premier League, khả năng ông ra đi để tìm kiếm sự thanh thản và một "cuộc phiêu lưu" mới là rất cao.