Thủ môn ghi bàn phút 90+6 giúp Cardiff thăng hạng Championship

  • Chủ nhật, 19/4/2026 04:35 (GMT+7)
Khoảnh khắc kịch tính nhất League One 2025/26 xuất hiện, khi thủ môn ghi bàn ở phút bù giờ và gián tiếp giúp Cardiff City lên chơi ở Championship.

Tình huống ghi bàn của Bycroft giúp Cardiff (áo cam) thăng hạng Championship trước 2 vòng đấu.

Hôm 18/4, Cardiff dễ dàng đánh bại Reading 3-1 và tạo khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ 3. Kết quả gần như đảm bảo suất thăng hạng trực tiếp (cùng với đội đầu bảng - PV). Nhưng họ chỉ thật sự cầm chắc tấm vé sau diễn biến nghẹt thở trên sân của Exeter City.

Trong cuộc đối đầu với Stockport, một Exeter đang vật lộn trụ hạng buộc phải dốc toàn lực. Tuy nhiên, họ khởi đầu tệ hại khi sớm bị dẫn 0-2 sau 30 phút. Nỗ lực vùng lên giúp đội chủ nhà gỡ hòa 2-2 trước phút 70. Nhưng kịch tính chưa dừng lại khi Exeter tiếp tục bị dẫn 2-3 ở phút 77, đẩy họ vào thế hiểm nghèo.

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ thứ 6, HLV Matt Taylor quyết định tất tay. Thủ môn Jack Bycroft được lệnh dâng cao tham gia tình huống phạt góc. Từ quả treo bóng vào cột gần, Bycroft băng vào đánh đầu dũng mãnh, ghi bàn gỡ hòa 3-3 trong sự vỡ òa của khán đài.

Pha lập công của thủ thành 24 tuổi mang về 1 điểm quý giá cho Exeter trong cuộc chiến trụ hạng, đồng thời vô tình trở thành món quà cho Cardiff. Kết quả giúp đội bóng xứ Wales chính thức giành quyền lên chơi tại Championship mùa tới.

Sau bàn thắng, Bycroft ăn mừng đầy cảm xúc khi chạy về phía khán đài và chia vui cùng người hâm mộ, đánh dấu một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa giải.

Dù vậy, Exeter chưa thể yên tâm khi đang đứng thứ 21 và kém vị trí an toàn của Wimbledon 2 điểm. Cuộc đua trụ hạng vì thế còn rất căng thẳng ở những vòng đấu cuối.

Coventry đổi đời nhờ Premier League

Suất thăng hạng mở ra cơ hội tăng trưởng tài chính, nâng tầm hình ảnh và tạo cú hích lớn cho cả thành phố Coventry.

19 giờ trước

Lampard đưa Coventry trở lại đỉnh cao như thế nào?

Frank Lampard giúp Coventry City thăng hạng Premier League sau 25 năm, khép lại hành trình dài đầy khủng hoảng và mở ra chương mới cho CLB.

23 giờ trước

Lampard đưa Coventry trở lại Premier League

Coventry City chính thức thăng hạng Premier League sau 25 năm chờ đợi, đánh dấu cú hồi sinh ấn tượng dưới thời Frank Lampard.

25:1504 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

Xavi Simons bật khóc, Tottenham chìm sâu

Ngôi sao người Hà Lan, Xavi Simons không giấu nổi thất vọng khi Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Brighton ở vòng 33 Premier League tối 18/4 và tiếp tục mắc kẹt trong nhóm xuống hạng.

