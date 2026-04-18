Lampard đưa Coventry trở lại Premier League

Coventry City chính thức thăng hạng Premier League sau 25 năm chờ đợi, đánh dấu cú hồi sinh ấn tượng dưới thời Frank Lampard.

Coventry City giành quyền trở lại Premier League sau trận hòa 1-1 trước Blackburn Rovers ở vòng 43 giải hạng Nhất rạng sáng 18/4.

Kết quả này đủ để Coventry chắc suất thăng hạng trực tiếp, khép lại 25 năm vắng bóng ở giải đấu cao nhất nước Anh. Đội bóng của HLV Frank Lampard hoàn thành mục tiêu khi mùa giải vẫn còn ba vòng đấu.

Trận đấu tại Ewood Park diễn ra đầy căng thẳng. Coventry bị dẫn trước ở phút 54 sau pha dứt điểm đổi hướng của Ryoya Morishita. Tuy nhiên, đội khách kịp gỡ hòa ở phút 84 khi Bobby Thomas đánh đầu thành bàn từ quả đá phạt của Victor Torp.

Tiếng còi mãn cuộc mở ra màn ăn mừng bùng nổ của hàng nghìn CĐV Coventry có mặt trên khán đài. “Đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Đây chính là điều bóng đá mang lại”, Lampard xúc động chia sẻ sau trận. “Làm được điều này sau 25 năm là cảm giác khó tin”.

Coventry từng là cái tên quen thuộc ở hạng đấu cao nhất Anh, nhưng xuống hạng năm 2001 và sau đó trải qua giai đoạn sa sút kéo dài. Đội bóng từng rơi xuống League Two mùa 2017/18, thậm chí phải mượn sân tại Northampton và Birmingham trong nhiều mùa do tranh chấp liên quan đến sân nhà.

Bước ngoặt đến khi Lampard được bổ nhiệm. Sau thời gian không thành công tại Chelsea và Everton, cựu tiền vệ tuyển Anh đã tìm lại dấu ấn trên ghế huấn luyện. Ông giúp Coventry thoát xa khu vực nguy hiểm ở mùa đầu tiên, trước khi xây dựng đội bóng đủ sức cạnh tranh suất thăng hạng mùa này.

Coventry thể hiện phong độ ổn định trong phần lớn mùa giải và liên tục giữ vị trí dẫn đầu giải hạng Nhất. Những nhân tố như Jack Rudoni, Haji Wright, Ellis Simms và Brandon Thomas-Asante góp công lớn vào hành trình trở lại Premier League.

Với Lampard, đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm quân. Với Coventry, đó là ngày họ khép lại quãng chờ đợi kéo dài một phần tư thế kỷ để trở về nơi từng thuộc về mình.