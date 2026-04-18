Lampard đưa Coventry trở lại đỉnh cao như thế nào?

Frank Lampard giúp Coventry City thăng hạng Premier League sau 25 năm

Coventry City trở lại Premier League sau 25 năm chờ đợi. Trận hòa 1-1 trước Blackburn Rovers ở vòng 43 giải hạng Nhất rạng sáng 18/4 là đủ để họ giành vé lên hạng, nhưng kết quả ấy chỉ là điểm cuối của hành trình kéo dài hàng chục năm.

Lampard thay đổi vận mệnh Coventry

Coventry từng là cái tên quen thuộc của bóng đá Anh. Họ có truyền thống, có lượng CĐV trung thành và từng hiện diện lâu dài ở hạng đấu cao nhất. Nhưng khi xuống hạng năm 2001, đội bóng này bắt đầu chuỗi ngày sa sút không điểm dừng.

Trong hơn hai thập kỷ, Coventry trải qua gần như mọi biến động có thể xảy ra với một CLB bóng đá. Họ tụt xuống League One, từng rơi vào League Two, đối mặt khủng hoảng tài chính, tranh chấp sân bãi và sự phản đối dữ dội nhắm vào giới chủ cũ.

Có giai đoạn Coventry phải đá sân nhà ở Northampton rồi Birmingham vì không thể sử dụng sân quen thuộc. Với nhiều đội bóng, điều đó đủ để đánh sập nền móng. Nhưng Coventry vẫn tồn tại nhờ sự trung thành của người hâm mộ.

Vì thế, ngày trở lại Premier League không chỉ là thành tích thể thao. Nó giống một cuộc giải cứu muộn màng cho đội bóng từng sống quá lâu trong bất ổn.

Coventry trở thành CLB đầu tiên thăng hạng Premier League mùa 2026/27.

Khi Frank Lampard nhận lời dẫn dắt Coventry vào cuối năm 2024, nhiều người nghi ngờ. Sự nghiệp huấn luyện của ông trước đó không trọn vẹn. Lampard từng có thời gian nhiều áp lực tại Chelsea và kết thúc không như ý ở Everton.

Coventry vì thế được xem là canh bạc cho cả hai phía. CLB cần một cú hích. Lampard cần cơ hội làm lại.

Điều ông mang đến đầu tiên không phải những phát biểu lớn lao, mà là sự ổn định. Coventry trở nên ngăn nắp hơn trong cách vận hành. Phòng thay đồ có trật tự hơn. Cầu thủ hiểu rõ vai trò hơn.

Lampard cũng biết tận dụng nguồn lực sẵn có thay vì đòi hỏi thay máu toàn diện. Coventry không mua sắm rầm rộ, nhưng tập thể ấy được nâng cấp rõ rệt về tinh thần và niềm tin.

Thủ môn Carl Rushworth mang đến sự chắc chắn. Matt Grimes tạo ảnh hưởng ở tuyến giữa. Brandon Thomas-Asante cải thiện hiệu suất ghi bàn. Những nhân tố cũ và mới hòa vào nhau đúng lúc.

Quan trọng hơn, Lampard quản trị con người tốt. Ông giữ kết nối với cả những cầu thủ ít ra sân, giúp họ vẫn cảm thấy mình thuộc về tập thể. Đây là chi tiết nhỏ nhưng thường quyết định mùa giải dài ở Championship.

Từ đội bóng bất an thành kẻ biết chiến thắng

Championship (giải hạng Nhất) là giải đấu khắc nghiệt bậc nhất châu Âu. Lịch thi đấu dày, áp lực lớn và cuộc đua kéo dài khiến nhiều đội gục ngã vì tâm lý trước khi gục ngã vì chuyên môn.

Coventry từng là một đội như thế. Họ dễ mất phương hướng sau vài kết quả xấu. Nỗi ám ảnh thất bại của nhiều năm trước luôn lẩn khuất.

Lampard thay đổi điều đó. Coventry mùa này biết chịu sức ép. Khi đối thủ bám đuổi, họ không hoảng loạn. Khi bị nghi ngờ, họ đáp trả bằng chiến thắng.

Có thời điểm Middlesbrough vượt lên trong cuộc đua đầu bảng, nhưng Coventry nhanh chóng đánh bại đối thủ 3-1 để giành lại quyền kiểm soát. Đó là dấu hiệu của bản lĩnh mà họ từng thiếu.

Giai đoạn cuối mùa, Coventry chỉ thua 1 trong 13 trận và thắng 8. Thành tích ấy không đến từ cảm hứng nhất thời, mà từ một hệ thống ổn định và niềm tin được bồi đắp suốt mùa giải.

Lampard từng nói người Anh thường có xu hướng nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Ông hiểu tâm lý ấy, bởi Coventry đã sống quá lâu trong bi quan. Nhưng để tận hưởng thành công, đôi khi phải đi qua đau khổ trước.

Câu nói đó phản ánh đúng hành trình của CLB này.

Với Coventry, Premier League giờ không còn là ký ức cũ. Nó là hiện thực mới.

Với Lampard, đây là lời khẳng định mạnh mẽ rằng ông không chỉ là huyền thoại sân cỏ. Ông có thể xây dựng, dẫn dắt và hồi sinh một đội bóng.

Sau 25 năm lưu lạc, Coventry cuối cùng đã trở lại nơi họ thuộc về. Và lần trở lại này mang theo nhiều ý nghĩa hơn một tấm vé thăng hạng.