Bayern lội ngược dòng khó tin

Đêm 25/4, Bayern Munich bị Mainz dẫn 0-3 trong hiệp một nhưng vẫn thắng 4-3 ở vòng 31 Bundesliga.

Harry Kane cùng đồng đội thăng hoa.

Sau chức vô địch sớm 4 vòng đấu, huấn luyện viên Vincent Kompany cất nhiều trụ cột trong chuyến hành quân đến Mewa Arena. Ở hiệp một, nhà vô địch Đức thi đấu rời rạc và để chủ nhà chọc thủng lưới đến 3 lần. Ngay đầu hiệp hai, Harry Kane, Michael Olise vào sân và sớm giúp Bayern tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Kane góp công, Olise ghi một bàn, cùng hai pha lập công của Nicolas Jackson và Jamal Musiala, giúp đội khách ra về với 3 điểm, qua đó tiếp tục nâng cao kỷ lục ghi bàn trong một mùa lên con số 113.

Với cá nhân Kane, anh có 34 bàn thắng tại Bundesliga mùa này, chỉ sau 28 lần ra sân. Tính trên mọi đấu trường, cựu đội trưởng Tottenham có tổng cộng 54 pha lập công, chỉ còn kém 1 bàn so với thành tích ở mùa giải đỉnh cao nhất sự nghiệp của Robert Lewandowski tại Allianz Arena.

Với ít nhất 5 trận chưa đấu (3 tại Bundesliga, 2 tại Champions League), khả năng Kane vượt mặt người tiền nhiệm là rất dễ xảy ra.

Bayern sẽ có ít ngày nghỉ ngơi, trước khi bước vào đại chiến thuộc bán kết lượt đi Champions League gặp PSG vào ngày 29/4. Thầy trò HLV Kompany có lợi thế khi được chơi trận lượt về trên sân nhà.