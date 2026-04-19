Kane có thêm danh hiệu cùng Bayern

Rạng sáng 20/4, Bayern đánh bại Stuttgart 4-2 ở vòng 30 Bundesliga và chính thức bảo vệ ngôi vương nước Đức.

Harry Kane trở thành nhà vô địch Đức.

Chiến thắng trước VfB Stuttgart giúp Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga 2025/26 trước 4 vòng đấu. Khoảng cách 15 điểm với Borussia Dortmund khiến cuộc đua ngôi vương khép lại sớm, khi đại kình địch không còn cơ hội san lấp trong phần còn lại của mùa giải.

Đây là lần thứ 34 trong lịch sử Bayern bước lên đỉnh bóng đá Đức, tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối tại Bundesliga. Với sân Allianz Arena, mùa giải này không chỉ là câu chuyện của danh hiệu, mà còn là màn trở lại đầy uy lực sau những nghi ngờ đầu mùa.

Cá nhân Harry Kane tiếp tục có thêm cột mốc đáng nhớ. Kể từ khi gia nhập Bayern, chân sút người Anh sở hữu 3 danh hiệu gồm 2 chức vô địch Bundesliga và 1 Siêu cúp Đức. Quan trọng hơn, anh đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp.

Kane chạm mốc 50 bàn trên mọi đấu trường, lần đầu tiên cán mốc này trong sự nghiệp đỉnh cao. Thành tích ấy đưa anh tiến sát mùa bóng hay nhất của Robert Lewandowski trong màu áo Bayern. Với 4 trận Bundesliga còn lại cùng ít nhất 2 trận bán kết UEFA Champions League, cơ hội để Kane phá sâu những kỷ lục cũ là hoàn toàn khả thi.

Thành công của Bayern mùa này cũng là lời đáp trả mạnh mẽ từ HLV Vincent Kompany. Từng bị hoài nghi vì kinh nghiệm cầm quân hạn chế ở cấp độ đỉnh cao, nhà cầm quân người Bỉ biến Bayern thành cỗ máy tấn công đáng sợ, chơi áp đảo và duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng xuyên suốt mùa giải.

Chức vô địch đến sớm là cú hích tinh thần lớn cho Bayern trước màn chạm trán Paris Saint-Germain tại bán kết Champions League. Với Kane đạt phong độ cao nhất, đội bóng xứ Bavaria có quyền mơ về một mùa giải lịch sử.