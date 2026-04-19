Tin dữ với Bayern và tuyển Đức

Serge Gnabry đối mặt cuộc đua với thời gian sau khi Bayern Munich xác nhận ngôi sao người Đức bị rách cơ khép.

Mùa giải 2025/26 coi như khép lại với Gnabry.

Bayern Munich vừa nhận tin dữ khi Serge Gnabry phải nghỉ dài hạn vì chấn thương nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ lỡ World Cup 2026.

Trong thông báo chính thức, Bayern xác nhận Gnabry bị rách cơ khép ở đùi phải sau một buổi tập. Dù CLB chưa đưa ra mốc tái xuất cụ thể, truyền thông Đức cho biết quá trình hồi phục có thể kéo dài từ 3 đến 4 tháng.

Nếu kịch bản đó xảy ra, mùa giải của cầu thủ 30 tuổi coi như khép lại. Quan trọng hơn, anh sẽ rơi vào thế chạy đua nghẹt thở để kịp cùng đội tuyển Đức tới Bắc Mỹ để dự World Cup 2026.

Đây là cú sốc lớn với cả Bayern lẫn tuyển Đức. Gnabry trải qua một trong những mùa bóng hiệu quả nhất vài năm gần đây. Anh ra sân 37 trận trên mọi đấu trường, ghi 10 bàn và có 11 kiến tạo. Khả năng chơi tốt ở cả hai cánh lẫn trung lộ giúp anh giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công.

Huyền thoại Lothar Matthaus thừa nhận thời điểm chấn thương là quá nghiệt ngã. Theo ông, Gnabry giờ phải bước vào cuộc chạy đua thật sự với thời gian để hy vọng dự World Cup 2026.

Matthaus cũng gửi thông điệp đầy cảm xúc tới đàn em: "Cả nước Đức đang cổ vũ cậu có mặt ở đó". Phát biểu này cho thấy tầm quan trọng của Gnabry trong mắt giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

HLV Julian Nagelsmann dự kiến công bố danh sách sơ bộ trong tháng 5. Việc Gnabry chưa rõ ngày trở lại chắc chắn khiến ban huấn luyện đau đầu.

Những tuần tới sẽ quyết định liệu Gnabry có thể viết nên màn trở lại đúng lúc, hay phải nhìn các đồng đội thi đấu World Cup qua màn hình TV.

