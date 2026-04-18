Bayern hất Real Madrid khỏi đỉnh châu Âu

Real Madrid đánh mất vị trí số một trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA sau nhiều năm thống trị, nhường lại ngôi đầu cho Bayern Munich.

Cú sảy chân trước chính Bayern ở tứ kết Champions League khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tụt xuống vị trí thứ 2. Theo bảng xếp hạng mới nhất, Bayern dẫn đầu với 146,5 điểm, trong khi Real Madrid xếp sau với 144,5 điểm.

Thay đổi trên phản ánh rõ sự sa sút tương đối của Real Madrid tại đấu trường châu Âu những mùa gần đây. Hai chiến dịch gần nhất, họ đều dừng bước ở tứ kết Champions League nên chỉ thu về lần lượt 27 và 24,5 điểm. Con số này không đủ để Real duy trì vị thế số một.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng UEFA chỉ tính thành tích trong 5 mùa gần nhất. Điều này đồng nghĩa Real Madrid mất phần lớn số điểm tích lũy từ giai đoạn hoàng kim với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Đó là nền tảng từng giúp họ thống trị bảng xếp hạng trong thời gian dài.

Ở chiều ngược lại, Bayern cho thấy sự ổn định đáng nể. Mùa này, đại diện Bundesliga tích lũy tới 38,2 điểm sau khi vào bán kết và thắng 7/8 ở vòng phân hạng. Trong 5 mùa gần đây, họ luôn góp mặt ít nhất ở tứ kết và 2 lần vào bán kết. Bayern còn cơ hội nâng cao thành tích khi chuẩn bị chạm trán PSG ở vòng tiếp theo.

Vị trí của Real Madrid và Bayern phần nào phản ánh sự dịch chuyển quyền lực của bóng đá châu Âu.

BXH hệ số của UEFA trong 5 mùa gần nhất.

Cú đá làm rung chuyển Real Madrid Rạng sáng 16/4, Michael Olise solo ghi bàn cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League.