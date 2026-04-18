Mijatovic chỉ thẳng vấn đề của Real Madrid

Huyền thoại Predrag Mijatovic cho rằng Real Madrid không thiếu ngôi sao, điều họ thiếu là một thủ lĩnh thực sự trên sân.

Pedja Mijatovic, người ghi bàn giúp Real Madrid vô địch Champions League năm 1998, vừa đưa ra nhận định đáng chú ý về tình hình đội bóng cũ sau mùa giải trắng tay.

Phát biểu với AS sau khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League tại Munich, cựu tiền đạo người Montenegro cho rằng vấn đề lớn nhất của đội bóng không nằm ở chất lượng đội hình, mà ở sự thiếu vắng một thủ lĩnh đích thực.

“Real Madrid có những cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi không thấy ai trên sân có thể đứng ra điều khiển tập thể, nhắc nhở đồng đội hay tạo ra sức nặng tinh thần trong những thời điểm khó khăn”, Mijatovic nói.

Theo ông, Real Madrid hiện thiếu mẫu cầu thủ như Fernando Hierro, Sergio Ramos hay Raúl González, những người từng là biểu tượng lãnh đạo của CLB trong nhiều giai đoạn khác nhau.

Mijatovic nhấn mạnh rằng chân sút ghi nhiều bàn nhất không phải lúc nào cũng là thủ lĩnh. Ông lấy ví dụ Zinedine Zidane từng là cầu thủ hay nhất tuyển Pháp, nhưng người có vai trò thủ lĩnh khi đó là Didier Deschamps.

Cựu danh thủ này cũng lên tiếng bảo vệ Kylian Mbappe. Theo ông, tiền đạo người Pháp được đưa về để ghi bàn và đang hoàn thành nhiệm vụ đó. Trong khi đó, Vinicius Junior vẫn có giá trị lớn, dù cần cải thiện thái độ thi đấu.

“Mbappe đến để ghi bàn và cậu ấy đang làm tốt điều đó. Vinicius đã có nhiều mùa giải tốt, thường xuất hiện ở các trận lớn. Nhưng có những điều ở thái độ thi đấu mà tôi không thích”, ông nhận xét.

Đánh giá về mùa giải của Real Madrid, Mijatovic thừa nhận đây là thất bại lớn với một CLB tầm cỡ như đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

“Hai mùa không danh hiệu luôn là điều nghiêm trọng với Real Madrid. Đây là CLB lớn nhất thế giới. Không giành được gì đồng nghĩa với thất bại”, ông nói thêm.

Dù vậy, Mijatovic cho rằng người hâm mộ cũng cần nhìn nhận thực tế. Việc Real Madrid giành 6 Champions League trong thời gian gần đây là thành tích phi thường và khó lặp lại.

Ông tin đội bóng cần bước vào giai đoạn tái thiết để trở lại cuộc đua danh hiệu.

Phát biểu của Mijatovic nhanh chóng tạo chú ý, bởi nó chạm đúng vấn đề Real Madrid đang đối mặt. Họ vẫn sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu, nhưng thiếu tiếng nói đủ lớn để giữ trật tự và kéo tập thể vượt khó trong những trận đấu then chốt.

Với một đội bóng sống bằng chiến thắng như Real Madrid, đó là khoảng trống không dễ lấp đầy.