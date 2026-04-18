Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid đau đầu với 206 triệu euro trên ghế dự bị

  • Thứ bảy, 18/4/2026 11:00 (GMT+7)
Bốn tài năng trẻ trị giá hơn 206 triệu euro của Real Madrid vẫn chưa thể chiếm suất đá chính ở thời khắc quan trọng nhất mùa giải.

Real Madrid tiếp tục đối diện bài toán chuyển giao lực lượng, khi những khoản đầu tư lớn cho tương lai vẫn chưa mang lại tác động tức thì như kỳ vọng.

Ở trận cầu then chốt trên sân Allianz Arena, nơi Real Madrid đặt cược cả mùa giải, ba gương mặt trẻ Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Franco Mastantuono đều ngồi dự bị. Endrick thậm chí không góp mặt khi đang thi đấu dưới dạng cho mượn ở Lyon.

Tổng cộng, Real Madrid chi 206,2 triệu euro cho bốn cái tên này. Huijsen có giá 58 triệu euro, trở thành hậu vệ đắt nhất lịch sử CLB. Carreras tiêu tốn 50 triệu euro, là hậu vệ cánh đắt giá nhất đội bóng. Mastantuono ngốn 63,2 triệu euro, còn Endrick có giá 35 triệu euro. Dù vậy, chưa ai trong số họ đạt tới vị thế không thể thay thế.

Đây cũng là điều dễ hiểu khi tất cả còn rất trẻ. Mastantuono mới 18 tuổi, Huijsen 21 và Carreras 23. Họ chỉ vừa bước những bước đầu tiên ở đỉnh cao bóng đá châu Âu, trong khi môi trường tại Real Madrid luôn đòi hỏi hiệu quả tức thì.

Bởi thế, ở những trận chiến lớn nhất, HLV Arbeloa vẫn ưu tiên các gương mặt giàu kinh nghiệm. Ferland Mendy được chọn trước Carreras, còn Militao xếp trên Huijsen. Niềm tin vào lớp trẻ vẫn còn đó, nhưng chưa đủ để đánh đổi ở các trận cầu sống còn.

Trường hợp đáng chú ý nhất là Mastantuono. Tài năng trẻ người Argentina chỉ chơi 76 phút trong 15 trận gần nhất. Anh từng đá chính 5 trong 6 trận đầu tiên dưới thời Arbeloa, trước khi dần mất vị trí khi Brahim Diaz bùng nổ.

Real Madrid hiểu rằng đầu tư cho tương lai luôn cần thời gian. Các bản hợp đồng này đều có thời hạn ít nhất tới năm 2030, cho thấy CLB sẵn sàng chờ đợi.

Tuy nhiên, tại Bernabeu, sự kiên nhẫn luôn có giới hạn. Khi mùa giải bước vào thời khắc quyết định, danh tiếng và mức phí chuyển nhượng không đủ đảm bảo suất đá chính.

Đào Trần

Real Alvaro Carreras Franco Mastantuono Dean Huijsen Real Madrid Endrick

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý