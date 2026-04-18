Barcelona áp sát ngai vàng Real Madrid

Đội bóng của Hansi Flick đứng trước cơ hội san bằng lịch sử El Clasico và rút ngắn cách biệt danh hiệu với Real Madrid.

Barca đang tiến gần ngôi vô địch La Liga.

Dù dừng bước ở Champions League, Barcelona vẫn còn nguyên cơ hội khép lại mùa giải theo cách ấn tượng. Đội bóng xứ Catalonia đang tiến gần chức vô địch La Liga, đồng thời đứng trước khả năng thu hẹp khoảng cách lịch sử với Real Madrid.

Tâm điểm nằm ở trận El Clasico ngày 10/5 tại Camp Nou. Nếu giành chiến thắng, Barcelona không chỉ tiến sát chức vô địch mà còn cân bằng số trận thắng trước Real Madrid trong lịch sử đối đầu.

Hiện Real Madrid đang nhỉnh hơn về thành tích El Clasico. Nếu thắng trận tới, Barcelona sẽ nâng tổng số chiến thắng lên 106, ngang bằng đại kình địch. Hai đội hiện cũng đã có 52 trận hòa.

Đây là lý do trận đấu sắp tới được xem là một trong những El Clasico quan trọng nhất nhiều năm gần đây. Nó có thể quyết định cả cuộc đua vô địch lẫn cán cân lịch sử giữa hai CLB lớn nhất Tây Ban Nha.

Barcelona thua ở Champions League, nhưng vẫn còn đấu trường La Liga để vô địch.



Trước màn so tài này, Barcelona còn các trận gặp Celta Vigo, Getafe và Osasuna. Trong khi đó, Real Madrid lần lượt gặp Alaves, Real Betis và Espanyol.

Nếu hai đội cùng thắng các trận trước El Clasico, Barcelona sẽ bước vào trận đấu với khoảng cách 9 điểm. Khi đó, chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Hansi Flick đăng quang ngay sau vòng đấu này.

Ngoài La Liga, Barcelona còn có động lực lớn về số danh hiệu tổng cộng. Nếu vô địch mùa này, họ sẽ sở hữu 104 danh hiệu chính thức trong lịch sử, chỉ còn kém Real Madrid đúng một danh hiệu.

Ở sân chơi quốc nội, Real Madrid vẫn dẫn đầu với 36 chức vô địch La Liga. Barcelona sẽ có danh hiệu thứ 29 nếu về nhất mùa này. Tại Champions League, khoảng cách vẫn rất lớn khi Real Madrid có 15 lần đăng quang, còn Barcelona là 5.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia lại vượt trội ở Copa del Rey với 32 cúp, nhiều hơn Real Madrid 12 danh hiệu. Barcelona cũng dẫn 18-14 ở Siêu cúp Tây Ban Nha.

Với những con số hiện tại, Barcelona chưa thể vượt Real Madrid về bề dày thành tích. Nhưng nếu giữ vững phong độ, họ sẽ tạo ra sức ép lớn nhất lên đội bóng Hoàng gia trong nhiều năm qua.

Sau nhiều mùa lép vế, Barcelona đang có cơ hội kéo gần khoảng cách. Và trận El Clasico tới có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đua quyền lực của bóng đá Tây Ban Nha.