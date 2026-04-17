Biệt thự triệu euro của Ronaldinho gây chú ý

Ronaldinho sở hữu căn biệt thự ven biển trị giá 1,8 triệu euro tại Castelldefels, khu vực nổi tiếng gần Barcelona.

Ronaldinho thời đỉnh cao là một trong những tay săn bàn xuất sắc của bóng đá thế giới.

Ronaldinho tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông sau khi bộ phim tài liệu Ronaldinho: The One and Only ra mắt trên Netflix. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, cuộc sống riêng của cựu danh thủ Brazil cũng thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là căn biệt thự sang trọng tại Castelldefels.

Castelldefels là khu dân cư cao cấp nằm ven biển, cách Barcelona khoảng 20 phút di chuyển. Đây là nơi được nhiều ngôi sao bóng đá lựa chọn sinh sống nhờ không gian yên tĩnh, khí hậu dễ chịu và chất lượng sống cao.

Biệt thự của Ronaldinho được định giá khoảng 1,8 triệu euro. Căn nhà có diện tích 190 m², gồm 5 phòng chức năng, trong đó có 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm.

Bên trong biệt thự được trang bị đầy đủ tiện nghi phục vụ lưu trú dài ngày. Theo thông tin được công bố, căn nhà có 4 giường đơn, 1 giường đôi, 1 nôi trẻ em và 1 sofa giường.

Hiện Ronaldinho không còn sinh sống thường xuyên tại đây. Bất động sản này đang được khai thác cho thuê với giá dao động từ 120 đến 500 euro mỗi đêm, tùy thời điểm trong năm.

Trong giai đoạn khoác áo Barcelona, Ronaldinho từng có quãng thời gian đáng nhớ tại Castelldefels. Đây cũng là nơi nhiều cựu cầu thủ Barcelona chọn làm nơi an cư sau sự nghiệp thi đấu.

Ngoài Ronaldinho, các ngôi sao như Luis Suarez và Lionel Messi cũng sở hữu nhà tại khu vực này. Castelldefels từ lâu được xem là “đại bản doanh” quen thuộc của nhiều danh thủ từng chơi bóng tại Camp Nou.

Ronaldinho được xem là một trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Barcelona. Với kỹ thuật cá nhân xuất sắc và lối chơi giàu cảm hứng, ông góp phần mở ra giai đoạn thành công mới cho đội bóng xứ Catalonia.

Giờ đây, ngay cả khi đã giải nghệ, cái tên Ronaldinho vẫn đủ sức hút. Và căn biệt thự triệu euro gần Barcelona là một phần trong cuộc sống nhiều màu sắc của huyền thoại người Brazil.